Nova pesquisa AtlasIntel mede quem tem a melhor e a pior imagem na política

Uma nova pesquisa nacional da AtlasIntel vai medir quem tem a melhor e a pior imagem entre nomes de destaque da política brasileira. O levantamento apresentará aos entrevistados uma lista com integrantes do governo, parlamentares, governadores e possíveis candidatos à Presidência em 2026.

O questionário inclui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para cada nome, o eleitor deverá dizer se possui uma imagem positiva ou negativa — ou se não sabe responder.

Registrada nesta quarta-feira, 22, sob o número BR-08602/2026, a pesquisa ouvirá 5.000 pessoas entre 22 e 27 de julho. A divulgação está prevista para o dia 28.

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Quais nomes serão avaliados?

Além de Lula, Jair Bolsonaro, Flávio, Michelle e Haddad, a AtlasIntel vai medir a imagem do vice-presidente Geraldo Alckmin e da primeira-dama Janja.

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Também aparecem no questionário os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, além do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e do deputado Nikolas Ferreira.

A lista é completada pelos ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado e pelo presidente do partido Missão, Renan Santos.

O resultado permitirá identificar quais dessas lideranças concentram as maiores taxas de imagem positiva e negativa no eleitorado nacional. Também mostrará o grau de desconhecimento de cada personagem, aspecto relevante principalmente para os nomes que buscam ampliar projeção fora de seus estados ou bases políticas.

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Como a imagem pode se relacionar com a disputa de 2026?

Parte dos políticos avaliados também aparece nos cenários eleitorais testados pela AtlasIntel. Lula, Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Fernando Haddad, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos estão entre os nomes incluídos nas simulações de primeiro ou segundo turno.

A pesquisa permitirá observar se o desempenho desses possíveis candidatos nas intenções de voto acompanha a avaliação que o eleitor faz de cada um deles.

O questionário também mede a rejeição de Lula, Jair Bolsonaro, Flávio, Michelle, Haddad, Zema, Caiado e Renan Santos. Nesse caso, os entrevistados poderão indicar mais de um político em quem não votariam de jeito nenhum.

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O que mais será medido sobre Lula e o governo?

Além da imagem pessoal do presidente, o levantamento perguntará se o eleitor aprova ou desaprova o desempenho de Lula e como classifica sua administração entre ótima ou boa, regular e ruim ou péssima.

A AtlasIntel também vai avaliar a aprovação dos governadores e prefeitos das cidades dos entrevistados, além da percepção sobre decisões e programas do governo federal.

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