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Política

Nova pesquisa AtlasIntel mede a disputa presidencial no maior colégio eleitoral da região Sul

Levantamento previsto para ser divulgado em 21 de setembro consulta eleitores sobre a corrida ao Planalto e ao governo estadual

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 06h00
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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O Paraná, quinto maior colégio eleitoral do país e o maior da região Sul, será cenário de uma pesquisa eleitoral da AtlasIntel para as eleições de 2026. O levantamento consulta os eleitores sobre a disputa presidencial, a corrida pelo governo estadual e a eleição para o Senado, além de abordar a avaliação de governos, a imagem de lideranças políticas e os principais problemas do estado.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04230/2026 e será divulgada no dia 21 de setembro de 2026. A coleta ocorre de 15 a 20 de setembro de 2026, com 1.800 entrevistas. A margem de erro estimada é de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Quais candidatos aparecem na disputa pela Presidência?

O questionário apresenta 12 nomes para a disputa presidencial: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

A pesquisa testa cinco cenários de segundo turno: Lula contra Flávio Bolsonaro, Lula contra Escritor Augusto Cury, Lula contra Renan Santos, Lula contra Ronaldo Caiado e Lula contra Zema.

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Como está organizada a disputa pelo governo do Paraná?

Para a eleição estadual, o questionário apresenta Adriano Funileiro (PCO), Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza), Luiz França (Missão), Requião Filho (PDT), Samuel de Mattos (PSTU), Sandro Alex (PSD), Sergio Moro (PL) e Tayná Miessa (UP).

A AtlasIntel também testa três cenários de segundo turno: Sergio Moro contra Sandro Alex, Sergio Moro contra Requião Filho e Sandro Alex contra Requião Filho.

O levantamento pergunta ainda se o eleitor prefere votar em um candidato que dê continuidade à gestão atual do governo do Paraná ou em alguém que faça uma gestão diferente.

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Como os eleitores avaliam os governos?

O levantamento pergunta se os entrevistados aprovam ou desaprovam o desempenho do presidente Lula, do governador Ratinho Junior e do prefeito de sua cidade.

Em seguida, os participantes avaliam essas três administrações nas categorias ótimo ou bom, regular e ruim ou péssimo. A pesquisa também pergunta se o Brasil e o Paraná estão seguindo um bom ou mau caminho.

Quais são os principais problemas do Paraná?

Os entrevistados podem indicar até três problemas que consideram os maiores enfrentados pelo estado. Entre as alternativas estão acesso à saúde, qualidade da educação, criminalidade, corrupção, pobreza e desigualdade social, desemprego, violência contra a mulher, habitação, burocracia e ineficiência estatal, infraestrutura, responsabilidade fiscal e controle de gastos, mobilidade, saneamento, meio ambiente, inflação e preços altos, carga tributária e endividamento das famílias.

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Como o eleitor avalia os políticos?

A AtlasIntel pergunta se os entrevistados têm uma imagem positiva ou negativa de 20 lideranças políticas. A lista inclui nomes que disputam cargos no Paraná, como Alexandre Curi, Cristina Graeml, Deltan Dallagnol, Dr. Rosinha, Filipe Barros, Gleisi, Rafael Greca, Ratinho Junior, Requião Filho, Sandro Alex e Sergio Moro, além de Escritor Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Lula, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Zema.

Outra questão pergunta em quais políticos o entrevistado não votaria de jeito nenhum. É possível marcar todas as opções consideradas relevantes.

O questionário também investiga o posicionamento ideológico dos participantes, com alternativas como direita bolsonarista, direita não bolsonarista, centro, esquerda não lulista, esquerda lulista e não tenho posicionamento definido.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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