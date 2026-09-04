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Política

Nova pesquisa AtlasIntel testa disputa Lula x Flávio no estado da Lava Jato

Levantamento também avalia cenários para o governo estadual e a disputa pelo Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 22h18 | Atualizado em 4 set 2026, 22h28
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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Uma nova pesquisa da AtlasIntel registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que será divulgada na próxima semana mede a eleição presidencial de 2026 no estado do Paraná. O levantamento testa a intenção de voto dos eleitores em um cenário que reúne Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante) e outros candidatos.

Além da corrida pelo Palácio do Planalto, o levantamento mede a disputa pelo governo do Paraná, com nomes como Sergio Moro (PL), Sandro Alex (PSD) e Requião Filho (PDT), e testa três combinações de segundo turno entre esses candidatos. O questionário inclui ainda a preferência dos eleitores por continuidade ou mudança em relação à atual gestão estadual.

Quais cenários presidenciais são testados?

Na disputa pelo Palácio do Planalto, o questionário apresenta aos entrevistados doze candidaturas: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

O levantamento também testa cinco cenários de segundo turno: Lula contra Flávio Bolsonaro, Lula contra Augusto Cury, Lula contra Renan Santos, Lula contra Ronaldo Caiado e Lula contra Zema.

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A pesquisa vai além da intenção de voto e pergunta aos entrevistados sobre a imagem positiva ou negativa dos principais nomes testados. Também mede a rejeição, questionando em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum.

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Como está desenhada a disputa pelo governo do Paraná?

No Paraná, o levantamento testa nove nomes para o governo estadual: Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Luiz França (Missão), Requião Filho (PDT), Samuel de Mattos (PSTU), Sandro Alex (PSD), Sergio Moro (PL) e Tayná Miessa (UP).

O questionário apresenta três possíveis disputas de segundo turno: Sergio Moro contra Sandro Alex, Sergio Moro contra Requião Filho e Sandro Alex contra Requião Filho.

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A pesquisa também procura identificar a preferência do eleitor em relação ao rumo da administração estadual, perguntando se prefere um candidato que dê continuidade à gestão atual ou alguém que faça uma gestão diferente.

O levantamento considera ainda a eleição para o Senado pelo Paraná, na qual o eleitor escolherá dois candidatos.

Como o eleitor avalia Lula e Ratinho Junior?

O questionário também mede a aprovação dos governos. Os entrevistados são convidados a aprovar ou desaprovar o desempenho do presidente Lula, do governador Ratinho Junior e do prefeito de sua cidade.

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Em outra pergunta, a pesquisa pede uma avaliação do desempenho desses três governantes em quatro categorias: ótimo ou bom, regular e ruim ou péssimo.

O levantamento ainda pergunta se, na avaliação dos entrevistados, o Brasil e o Paraná estão atualmente seguindo um bom ou mau caminho.

Quais são os principais problemas apontados no Paraná?

A pesquisa procura identificar as principais preocupações dos eleitores paranaenses. Os entrevistados podem apontar até três problemas entre uma lista que inclui acesso à saúde, qualidade da educação, criminalidade, corrupção, pobreza e desigualdade social, desemprego, violência contra a mulher, habitação, burocracia e ineficiência estatal, infraestrutura, responsabilidade fiscal, mobilidade, saneamento, meio ambiente, inflação e preços altos e carga tributária.

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O questionário também investiga a percepção dos eleitores sobre uma série de políticos e mede como eles se posicionam ideologicamente, entre direita, centro-direita, centro, centro-esquerda e esquerda, além da opção de quem não tem ideologia.

Por fim, a pesquisa classifica os entrevistados segundo identidades políticas como bolsonarista, antipetista não-bolsonarista, antipetista e antibolsonarista, antibolsonarista não-petista, petista e nem antipetista nem antibolsonarista.

Quando a pesquisa será divulgada?

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-09581/2026 e tem como entidade responsável a AtlasIntel Tecnologia de Dados Ltda. Serão realizadas 1.800 entrevistas entre os dias 4 e 9 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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A divulgação está prevista para 10 de setembro de 2026. O contratante é a própria AtlasIntel Tecnologia de Dados Ltda.

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