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Política

Nova líder do governo no Senado se reúne com Lula para alinhar estratégia de atuação

Esse foi o primeiro encontro entre eles desde que ela assumiu o posto e contou com a presença do ministro José Guimarães

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 17h22 | Atualizado em 29 jun 2026, 22h48
Lula e Teresa Leitão
Lula e Teresa Leitão (Mariana Leal/Divulgação)
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Nova líder do governo no Senado se reúne com Lula para alinhar estratégia de atuação Priorize VEJA no Google

Sucessora de Jaques Wagner à frente da liderança do governo no Senado, a senadora Teresa Leitão se reuniu nesta segunda-feira, 29, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para definir os próximos passos de atuação no Congresso Nacional.

Esse foi o primeiro encontro entre eles desde que ela assumiu o posto e contou com a presença do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães.

“Fui recebida pelo presidente Lula para a primeira reunião desde que assumi a honrosa missão de liderar o Governo no Senado, tornando-me a primeira mulher a ocupar essa função. Ao lado de José Guimarães, ministro da SRI, conversamos sobre a agenda prioritária do governo e alinhamos os próximos passos para garantir que as pautas de interesse do povo brasileiro continuem avançando”, escreveu Teresa nas redes sociais.

A petista foi alçada ao cargo estratégico na semana passada após Jaques se desligar da função, após ser alvo da operação Compliance Zero, da PF, que investiga ligações do senador baiano com Augusto Lima, antigo sócio do Banco Master.

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Ao escalar Teresa, Lula elencou as PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública como prioridades. Os dois textos estão estacionados no Senado, comandado por Davi Alcolumbre, que está em crise com o presidente desde o fim do ano passado.

Em sua primeira declaração pública como líder do governo no Senado, Teresa acenou que trabalhará para melhorar a relação entre Lula e Alcolumbre. “Atuarei para fortalecer a articulação entre o Palácio do Planalto, a base aliada e os parlamentares, especialmente os líderes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contribuindo para a construção de consensos e para o avanço das pautas de interesse do governo e do povo brasileiro, como o fim da escala 6×1, a PEC da Segurança Pública e outras medidas voltadas ao desenvolvimento do país, à justiça social e à melhoria da qualidade de vida da população”.

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