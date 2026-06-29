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Política

Nova Fronteira lança segundo volume de autobiografia de Maya Angelou

Na obra, autora constrói um relato poderoso sobre os anos que marcaram sua entrada na vida adulta

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 18h30
Quem foi Maya Angelou
O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, premia a escritora, poeta e ativista dos direitos civis Maya Angelou com a Medalha Presidencial da Liberdade na Casa Branca em Washington no ano de 2011 (Andrew Harrer/Bloomberg/Getty Images)
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Nova Fronteira lança segundo volume de autobiografia de Maya Angelou Priorize VEJA no Google

Segundo volume da série autobiográfica de Maya Angelou, “Venham e Juntem-se a mim” será lançado pela Editora Nova Fronteira.

Reconhecida mundialmente por sua obra e por sua atuação na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a autora constrói um relato poderoso sobre os anos que marcaram sua entrada na vida adulta.

No livro, Maya revisita o período em que, ainda adolescente, precisou criar sozinha o filho recém-nascido enquanto enfrentava empregos precários, relacionamentos instáveis e as limitações impostas por uma sociedade marcada pelo racismo e pela desigualdade.

Entre erros, descobertas e recomeços, a autora busca encontrar seu lugar no mundo como mulher, mãe e artista em formação.

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Ambientada nos anos 1940, a narrativa dá continuidade aos eventos do aclamado “Eu sei por que o pássaro canta na gaiola”, acompanhando a jornada de uma jovem determinada a construir a própria independência.

Com a escrita lírica, franca e profundamente humana que se tornaria sua marca registrada, ela transforma essas experiências pessoais em reflexões universais sobre pertencimento, liberdade e resistência.

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