Nova Fronteira lança segundo volume de autobiografia de Maya Angelou

Segundo volume da série autobiográfica de Maya Angelou, “Venham e Juntem-se a mim” será lançado pela Editora Nova Fronteira.

Reconhecida mundialmente por sua obra e por sua atuação na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a autora constrói um relato poderoso sobre os anos que marcaram sua entrada na vida adulta.

No livro, Maya revisita o período em que, ainda adolescente, precisou criar sozinha o filho recém-nascido enquanto enfrentava empregos precários, relacionamentos instáveis e as limitações impostas por uma sociedade marcada pelo racismo e pela desigualdade.

Entre erros, descobertas e recomeços, a autora busca encontrar seu lugar no mundo como mulher, mãe e artista em formação.

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Ambientada nos anos 1940, a narrativa dá continuidade aos eventos do aclamado “Eu sei por que o pássaro canta na gaiola”, acompanhando a jornada de uma jovem determinada a construir a própria independência.

Com a escrita lírica, franca e profundamente humana que se tornaria sua marca registrada, ela transforma essas experiências pessoais em reflexões universais sobre pertencimento, liberdade e resistência.