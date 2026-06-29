Nova Fronteira lança segundo volume de autobiografia de Maya Angelou
Na obra, autora constrói um relato poderoso sobre os anos que marcaram sua entrada na vida adulta
Segundo volume da série autobiográfica de Maya Angelou, “Venham e Juntem-se a mim” será lançado pela Editora Nova Fronteira.
Reconhecida mundialmente por sua obra e por sua atuação na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a autora constrói um relato poderoso sobre os anos que marcaram sua entrada na vida adulta.
No livro, Maya revisita o período em que, ainda adolescente, precisou criar sozinha o filho recém-nascido enquanto enfrentava empregos precários, relacionamentos instáveis e as limitações impostas por uma sociedade marcada pelo racismo e pela desigualdade.
Entre erros, descobertas e recomeços, a autora busca encontrar seu lugar no mundo como mulher, mãe e artista em formação.
Ambientada nos anos 1940, a narrativa dá continuidade aos eventos do aclamado “Eu sei por que o pássaro canta na gaiola”, acompanhando a jornada de uma jovem determinada a construir a própria independência.
Com a escrita lírica, franca e profundamente humana que se tornaria sua marca registrada, ela transforma essas experiências pessoais em reflexões universais sobre pertencimento, liberdade e resistência.