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Política

Nova Datafolha mede disputa Lula x Flávio em Pernambuco após início da campanha eleitoral

Pesquisa será realizada entre 18 e 21 de agosto e também vai avaliar as corridas pelo governo estadual e pelas duas vagas ao Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 17h16
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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O Datafolha vai realizar uma nova pesquisa eleitoral em Pernambuco para medir a disputa presidencial e, ao mesmo tempo, avaliar os cenários para o governo do estado e as duas vagas ao Senado. O levantamento será feito depois do início oficial das campanhas eleitorais e terá como foco a intenção de voto dos pernambucanos para as eleições de 2026.

O levantamento também vai medir disputas diretas entre o presidente Lula e os candidatos Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Zema e Renan Santos.

A pesquisa, registrada sob o número BR-00109/2026, será realizada entre os dias 18 e 21 de agosto e está prevista para ser divulgada em 21 de agosto. Ao todo, serão entrevistadas 1.204 pessoas. A margem de erro máxima prevista é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa é realizada pelo Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda. e foi contratada pela Empresa Folha da Manhã S.A. e pela Globo Comunicação e Participações S/A.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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A pesquisa

Intenção de voto para presidente: o primeiro bloco eleitoral pergunta espontaneamente em quem o entrevistado pretende votar para presidente. Em seguida, apresenta uma lista de 13 candidatos: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

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Decisão e rejeição: os eleitores que indicarem um candidato serão questionados se o voto está totalmente decidido ou ainda pode mudar. O levantamento também pergunta em quais dos candidatos o entrevistado não votaria de jeito nenhum no primeiro turno.

Segundo turno: serão apresentados quatro confrontos hipotéticos: Lula contra Flavio Bolsonaro, Lula contra Ronaldo Caiado, Lula contra Zema e Lula contra Renan Santos.

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Avaliação do governo federal: o questionário pergunta como o eleitor classifica a administração de Lula — entre ótima, boa, regular, ruim ou péssima — e se aprova ou desaprova o trabalho do presidente.

Interferência estrangeira e participação eleitoral: os entrevistados serão questionados sobre a possibilidade de outros países agirem na eleição brasileira e se isso representaria um problema. A pesquisa também pergunta se votariam caso o voto não fosse obrigatório.

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Disputa pelo governo e Senado de Pernambuco: o levantamento testa, de forma estimulada, Guilherme Fonseca (PSTU), Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB), Professor Jeremias do Banco (Democrata), Professora Camila (UP), Raquel Lyra (PSD), Renan (Missão) e Victor Assis (PCO). Também serão testadas a intenção de voto para as duas vagas no Senado e serão medidas a rejeição dos candidatos e a avaliação da administração de Raquel Lyra.

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