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Política

Nova cúpula do STJ toma posse com foco em peneira contra overdose de processos

Projeto do filtro de relevância tenta dar agilidade à Justiça e evitar que recursos protelatórios sejam regra no Judiciário

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 19h00
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 (./Divulgação)
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Segunda Corte mais importante do país, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) passará a ter nova gestão a partir de quarta-feira, 19, quando o ministro Luís Felipe Salomão tomará posse na Presidência e Mauro Campbell Marques assumirá o posto de vice, e deve focar os próximos meses a criar regras para reduzir o volume de questionamentos que chegam à apreciação dos juízes na esteira do chamado filtro de relevância. Com o mecanismo, que deve entrar em vigor em meados de setembro, o tribunal passará paulatinamente a definir temas que considera que deve julgar, desafogando o acervo de quase 320.000 processos em andamento.

Ministros projetam que, com a aplicação do filtro, poderá haver uma redução gradual até chegar a cerca de 50% do volume de casos na Corte, criando condições mínimas para a redução da morosidade do Judiciário. Aos números: de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o tempo médio de um processo no Brasil até o julgamento definitivo é de dois anos e sete meses, embora o grande desafio seja na fase posterior. Conforme o mesmo CNJ, a fase de execução ou de cumprimento de sentença chega a quase nove anos no Brasil. “É como ganhar o processo, mas não levar”, resume um ministro do STJ estudioso dos gargalos do Judiciário.

Uma das etapas mais demoradas e normalmente utilizada para eternizar a demanda levada à Justiça é apresentar um recurso especial no STJ sob a alegação de que existem veredictos diferentes em tribunais espalhados pelo país e a contenda é importante o suficiente para extrapolar o interesse das partes. O filtro de relevância agora aplicado à Corte, porém, dá ares mais palpáveis sobre o que de fato é significativo para ser encaminhado ao tribunal.

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No início dos anos 2000, por exemplo, não era de todo incomum que causas absolutamente esdrúxulas desaguassem no STJ, como uma briga entre cachorros que levou à morte de dois papagaios e a discussão sobre uma indenização a uma mulher que se machucou em uma sessão de exorcismo.

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Serão temas de relevância presumida e, portanto, passíveis de serem discutidos no STJ as ações de improbidade, as ações penais, os habeas corpus e processos cujo valor supere 500 salários mínimos (cerca de 810.000 reais). A partir da entrada em vigor do filtro de relevância, caberá ao tribunal discutir outros temas capazes de ampliar a lista. Todos os demais que não tratem de assuntos constitucionais terão de ser julgados e encerrados na segunda instância, encurtando o prazo entre ganhar e efetivamente levar a vitória para a casa.

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