Nova cartada de Michelle Bolsonaro amplia incerteza sobre futuro político

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Michelle Bolsonaro lança o movimento “Imparáveis” após deixar o PL Mulher, estratégia analisada como uma forma de preservar seu capital político e construir uma trajetória própria, distanciando-se de crises familiares. O futuro eleitoral da ex-primeira-dama permanece em aberto, mas o movimento sugere um projeto de longo prazo.

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deu um novo passo em sua trajetória política ao anunciar a criação do movimento Imparáveis, poucos dias após deixar a presidência do PL Mulher. O lançamento foi analisado no programa Os Três Poderes, apresentado por Laísa Dall’Agnol, como uma tentativa de preservar sua influência política em meio ao desgaste provocado pela crise com o senador Flávio Bolsonaro e às indefinições sobre seu futuro eleitoral (este texto é um resumo do vídeo acima).

Na publicação que marcou a estreia da iniciativa, Michelle escreveu: “Em meio às dificuldades é preciso coragem para avançar. Mulheres e homens de bem jamais desistem de lutar por justiça e liberdade. Para seguir adiante é preciso ser imparável”. O movimento surge depois da desmobilização das redes sociais do PL Mulher, cuja equipe passou a acompanhar diretamente a ex-primeira-dama após sua saída da estrutura partidária.

O que representa o lançamento do movimento “Imparáveis”?

Para o cientista político Rafael Cortez, a iniciativa indica uma estratégia para preservar o capital político construído por Michelle, mantendo certa distância da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro e das disputas envolvendo os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a crise recente teve custos políticos para a ex-primeira-dama, mas a criação de um movimento próprio permite que ela mantenha protagonismo sem depender da estrutura formal do partido.

Na avaliação do cientista político, o novo movimento também amplia a margem de atuação da ex-primeira-dama para além das fronteiras do PL, enquanto ela aguarda a definição do cenário político.

Michelle continua candidata ao Senado?

Cortez afirmou que o futuro eleitoral da ex-primeira-dama permanece indefinido. Segundo ele, uma eventual candidatura ao Senado pelo Distrito Federal ainda manteria Michelle vinculada ao campo político liderado por Jair Bolsonaro. Já uma decisão de permanecer apenas à frente do novo movimento poderia representar um afastamento mais profundo da estrutura política construída pelo ex-presidente. “A partir daí, o que Michelle vai fazer ainda é uma incógnita”, resumiu.

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Por que aliados veem um projeto de longo prazo?

Para a editora Laryssa Borges, a principal mensagem transmitida pelo lançamento do Imparáveis é que Michelle pretende construir uma trajetória política própria, com horizonte além das eleições atuais. “A sinalização mais evidente é que ela parece ter um projeto político de mais longo prazo do que os outros personagens do bolsonarismo”, afirmou.

Segundo Laryssa, a ex-primeira-dama continua exercendo influência significativa sobre o eleitorado feminino conservador, justamente o segmento em que consolidou sua atuação à frente do PL Mulher.

Como a disputa no Ceará influencia essa decisão?

A editora destacou que o anúncio do novo movimento ocorreu às vésperas de uma agenda considerada estratégica para Flávio Bolsonaro no Ceará, estado onde surgiu a crise envolvendo a escolha dos candidatos ao Senado e que desencadeou o rompimento entre a ex-primeira-dama e integrantes da família Bolsonaro.

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Na avaliação de Laryssa, os gestos feitos por Flávio durante a agenda no estado seriam acompanhados de perto por lideranças da direita, sobretudo após os conflitos envolvendo o apoio do PL a Ciro Gomes no cenário local, tema que esteve na origem da disputa interna.

O cenário eleitoral favorece Michelle?

Laryssa lembrou que Michelle permanece como uma das favoritas na disputa pelas vagas ao Senado no DF e que mudanças recentes no cenário local ampliaram esse favoritismo. Segundo ela, com a desistência de outros nomes e o avanço de investigações envolvendo adversários políticos, a eventual candidatura da ex-primeira-dama passou a ser considerada ainda mais competitiva.

Apesar disso, Michelle segue sem anunciar uma decisão definitiva.

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Qual é o contraste com os demais nomes do bolsonarismo?

Ao comparar Michelle com outros integrantes do grupo político, Laryssa observou que a situação da ex-primeira-dama é mais confortável do que a enfrentada por outros aliados e familiares de Jair Bolsonaro. Ela citou as dificuldades da pré-campanha presidencial de Flávio e os desafios enfrentados por Jair Renan em sua tentativa de viabilizar uma candidatura à Câmara.

Para a editora, o lançamento do Imparáveis reforça a percepção, compartilhada por interlocutores da ex-primeira-dama, de que ela pretende seguir desempenhando papel relevante na política nacional independentemente do desfecho da atual disputa interna.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.