Ler Resumo





Em conversas reservadas com integrantes do STF, Davi Alcolumbre garantiu que não pautará pedidos de impeachment contra ministros caso retorne à presidência do Senado. Visto como aliado ideal pela Corte, o senador atua como anteparo às pressões da oposição e monitora o cenário eleitoral.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Davi Alcolumbre tem mantido contato com ministros do Supremo Tribunal Federal para reforçar que, se for reeleito presidente do Senado em 2027, não colocará processos de impeachment contra integrantes da Corte em votação. A informação é da editora de VEJA Laryssa Borges, que descreve o senador como o nome ideal para os ministros preocupados com a pressão da direita na próxima legislatura (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Alcolumbre é o candidato dos sonhos à presidência do Senado, se todos os ministros do STF tivessem direito a voto”, afirmou no Ponto de Vista, apresentado por Isabella Alonso Panho, nesta terça-feira, 24.

Qual é a posição de Alcolumbre sobre os pedidos de impeachment?

Segundo Laryssa, Alcolumbre é contrário ao avanço de processos contra ministros do Supremo. A editora afirmou que ele arquivou pedidos ou impediu sua tramitação tanto no mandato atual à frente do Senado quanto em sua passagem anterior pelo cargo.

O raio-x dos ministros do STF

Continua após a publicidade

“Ele é completamente contra qualquer processo de impeachment contra ministros do Supremo”, disse. Na leitura da jornalista, esse histórico dá peso ao compromisso que o senador vem transmitindo em suas conversas com integrantes da Corte.

O que a proximidade com Moraes representa nessa articulação?

Laryssa destacou a relação próxima entre Alcolumbre e Alexandre de Moraes, apontado por ela como o alvo preferencial de senadores bolsonaristas e de outros parlamentares da direita que defendem o impeachment de ministros.

Continua após a publicidade

Segundo a apuração relatada no programa, Alcolumbre tem usado a interlocução direta com o Supremo para assegurar que manterá sua posição caso seja reconduzido. A garantia foi descrita pela editora como um compromisso de bastidores, sem que uma declaração pública do senador nesse sentido fosse reproduzida na entrevista.

Como Alcolumbre atuou durante a campanha eleitoral?

A relação também envolveu o acompanhamento das disputas pelo Senado. De acordo com Laryssa, Alcolumbre apresentava aos ministros avaliações sobre quais candidatos estavam mais fortes em cada estado e sobre suas posições em relação ao impeachment.

Continua após a publicidade

Esse mapeamento ajudava os interlocutores do Supremo a identificar onde poderiam ser eleitos parlamentares favoráveis à abertura de processos e onde a pressão seria menor. “Ele funciona como uma bússola do STF para medir esse ímpeto pró-impeachment”, afirmou a editora. Na sua avaliação, a combinação entre informação política e compromisso de barrar o avanço dos pedidos explica a preferência pelo senador.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.