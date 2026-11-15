Nome para Fazenda importa menos que ministro poder dizer ‘não’ a Lula, diz analista

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Os acenos de Lula ao mercado foram genéricos para economistas, que veem com incerteza os rumos da economia. Um pacote de medidas foi anunciado, mas especialistas pedem ações mais concretas de corte de gastos, não apenas promessas. A credibilidade do governo está em xeque, e o mercado espera execuções visíveis para reverter a desconfiança.

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Os acenos que o presidente Lula fez ao mercado e a setores produtivos sobre sua preocupação com a dívida pública, os juros altos e o respeito às regras fiscais em seu pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão no último domingo, 8, foram considerados genéricos demais por economistas, investidores e líderes empresariais.

Três dias depois, o governo anunciou um pacote que, entre ganhos de receita e contenção de gastos, pode melhorar as contas do ano que vem em até 56 bilhões de reais. As medidas representam um passo na direção certa, embora ainda tímido diante das dúvidas que pairam sobre os rumos da economia brasileira.

O sentimento geral é de incerteza imediata sobre quem Lula escolherá para chefiar a Fazenda em seu quarto mandato — e futura — sobre o risco de o país entrar em uma fase de estagnação, com baixo crescimento e inflação alta. Para comandar a equipe econômica, já foram mencionados nos bastidores o atual chefe da pasta, Dario Durigan, o matemático e governador petista do Piauí, Rafael Fonteles, e o vice-­presidente Geraldo Alckmin.

Guilherme Abreu, sócio e consultor financeiro da gestora de patrimônio Nord Investimentos, compara a expectativa em relação à escolha ministerial com o período pós-reeleição de Dilma Rousseff, em 2014: “O mercado animou-se com um nome ortodoxo na Fazenda, o do Joaquim Levy, e mesmo assim a bolsa só encontrou o fundo mais de um ano depois, porque faltou respaldo político para o ajuste. Ou seja, o nome importa menos do que o mandato que o presidente dará a ele”, afirma o especialista. “Para o mercado, mais do que quem senta na cadeira, importa se essa pessoa vai ter autorização para dizer ‘não’.”

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Para Abreu, o governo Lula caminha para começar o novo mandato com menos credibilidade do que em 2022. Ele lembra que, naquele período, houve a promessa de responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal foi aprovado, mas a dívida seguiu subindo, e o mercado financeiro passou a “descontar promessas”. Ou seja, só revertem o atual movimento de Bolsa em queda, juros futuros em alta e dólar acima de 5,50 “reais medidas de contenção de gasto aprovadas no Congresso e com execução visível”.

“O pronunciamento de domingo mostra bem a diferença entre intenção e execução. Ele teve um ponto positivo: o presidente reconheceu que o crescimento da dívida pública é uma preocupação para o governo. Mas não mencionou as expressões ‘corte de gastos’ ou ‘ajuste fiscal’, e a maior parte da fala foi dedicada a resultados e compromissos de gasto. Reconhecer o problema é o primeiro passo, mas agora, com menos credibilidade, o mercado deve precificar execução, e não promessa”, explica o sócio e consultor da Nord Investimentos.

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Abreu acredita que, se nada disso acontecer, o cenário mais provável é parecido com o de 2014: “uma piora lenta e gradual, à medida que os números se deteriorarem”.