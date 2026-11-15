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Política

Nome para Fazenda importa menos que ministro poder dizer ‘não’ a Lula, diz analista

Sócio da gestora de patrimônio Nord Investimentos compara a expectativa pela escolha ministerial com o período pós-reeleição de Dilma Rousseff

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 16h51
Homem idoso, de perfil, com barba e cabelo grisalhos, vestindo terno azul-marinho e gravata vermelha estampada, falando em dois microfones pretos, contra um fundo vermelho vibrante
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antalya, Turquia. 11/11/2026 -  (Ozan Kose/AFP)
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Os acenos que o presidente Lula fez ao mercado e a setores produtivos sobre sua preocupação com a dívida pública, os juros altos e o respeito às regras fiscais em seu pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão no último domingo, 8, foram considerados genéricos demais por economistas, investidores e líderes empresariais. 

Três dias depois, o governo anunciou um pacote que, entre ganhos de receita e contenção de gastos, pode melhorar as contas do ano que vem em até 56 bilhões de reais. As medidas representam um passo na direção certa, embora ainda tímido diante das dúvidas que pairam sobre os rumos da economia brasileira. 

O sentimento geral é de incerteza imediata sobre quem Lula escolherá para chefiar a Fazenda em seu quarto mandato — e futura — sobre o risco de o país entrar em uma fase de estagnação, com baixo crescimento e inflação alta. Para comandar a equipe econômica, já foram mencionados nos bastidores o atual chefe da pasta, Dario Durigan, o matemático e governador petista do Piauí, Rafael Fonteles, e o vice-­presidente Geraldo Alckmin

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Guilherme Abreu, sócio e consultor financeiro da gestora de patrimônio Nord Investimentos, compara a expectativa em relação à escolha ministerial com o período pós-reeleição de Dilma Rousseff, em 2014: “O mercado animou-se com um nome ortodoxo na Fazenda, o do Joaquim Levy, e mesmo assim a bolsa só encontrou o fundo mais de um ano depois, porque faltou respaldo político para o ajuste. Ou seja, o nome importa menos do que o mandato que o presidente dará a ele”, afirma o especialista. “Para o mercado, mais do que quem senta na cadeira, importa se essa pessoa vai ter autorização para dizer ‘não’.”

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Para Abreu, o governo Lula caminha para começar o novo mandato com menos credibilidade do que em 2022. Ele lembra que, naquele período, houve a promessa de responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal foi aprovado, mas a dívida seguiu subindo, e o mercado financeiro passou a “descontar promessas”. Ou seja, só revertem o atual movimento de Bolsa em queda, juros futuros em alta e dólar acima de 5,50 “reais medidas de contenção de gasto aprovadas no Congresso e com execução visível”.

“O pronunciamento de domingo mostra bem a diferença entre intenção e execução. Ele teve um ponto positivo: o presidente reconheceu que o crescimento da dívida pública é uma preocupação para o governo. Mas não mencionou as expressões ‘corte de gastos’ ou ‘ajuste fiscal’, e a maior parte da fala foi dedicada a resultados e compromissos de gasto. Reconhecer o problema é o primeiro passo, mas agora, com menos credibilidade, o mercado deve precificar execução, e não promessa”, explica o sócio e consultor da Nord Investimentos.

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Abreu acredita que, se nada disso acontecer, o cenário mais provável é parecido com o de 2014: “uma piora lenta e gradual, à medida que os números se deteriorarem”.

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