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Política

Nome escolhido por Flávio Bolsonaro para vice leva campanha para confronto direto com Lula

A indicação do ex-relator da CPMI do INSS sinaliza ofensiva centrada em corrupção e segurança pública; escolha surpreendeu até aliados do PL

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 13h25 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h46
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Nome escolhido por Flávio Bolsonaro para vice leva campanha para confronto direto com Lula Priorizar nos meus resultados Google

A escolha do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) para compor a chapa presidencial de Flávio Bolsonaro mudou o rumo esperado da campanha e indica uma estratégia de confronto direto com o presidente Lula. A avaliação foi feita no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, pelo editor José Benedito da Silva, após o anúncio oficial do PL. A CEO do Instituto Ideia, Cila Schulman, e o repórter Gabriel Sabóia, diretamente de Brasília, também analisaram os desdobramentos da decisão (este texto é um resumo do vídeo acima).

Segundo os participantes, a indicação rompeu com a expectativa de que Flávio buscaria um nome — possivelmente uma mulher — para ampliar o alcance eleitoral da chapa. Em vez disso, o senador optou por um aliado identificado com a pauta da segurança pública e pelo protagonismo na CPMI do INSS.

Por que a escolha surpreendeu?

Para Cila, a decisão contrariou as especulações que vinham sendo feitas nos bastidores. “Era para ser uma escolha de uma mulher. Acabou sendo de um homem ligado à segurança pública.”

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Na avaliação da CEO do Instituto Ideia, Gaspar reforça dois temas que já fazem parte do discurso de Flávio: além da segurança pública, o combate à corrupção.

Embora considere que o vice agregue pouco em termos de ampliação de eleitorado, Cila afirmou que a escolha demonstra objetividade na definição das bandeiras da campanha.

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Quem é Alfredo Gaspar e o que ele representa?

José Benedito destacou que o nome do deputado não figurava entre os favoritos para a vice-presidência. “Surpreendeu. Não estava na bolsa de apostas de ninguém.”

O editor lembrou que o hoje aliado de Flávio já integrou o grupo político ligado a Renan Filho, rompendo posteriormente com essa aliança e aproximando-se da direita. O parlamentar era pré-candidato ao Senado, mas desistiu da disputa para integrar a chapa presidencial.

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Quais temas devem dominar a campanha?

Para José Benedito, a escolha de Gaspar deixa claro quais serão os principais eixos da campanha de Flávio. “O principal tema será corrupção mesmo.”

O editor lembrou que, como relator da CPMI do INSS, Gaspar direcionou sua atuação para investigar o governo e apresentou um relatório que pedia o indiciamento de Lulinha por crimes como organização criminosa, tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro.

Embora o relatório não tenha sido aprovado pela maioria da comissão, José Benedito avaliou que o histórico do deputado antecipa a linha de atuação da chapa. “A escolha de Alfredo Gaspar não é um aceno à moderação. Muito pelo contrário, é uma radicalização no embate com o presidente Lula.”

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Como o anúncio repercutiu entre aliados?

Falando de Brasília, Gabriel Sabóia afirmou que o anúncio também causou surpresa entre integrantes do próprio PL. Segundo o repórter, um dirigente da legenda havia antecipado que o evento seria marcado por uma retórica centrada no combate às fraudes e na ideia de coragem, características associadas ao perfil de Gaspar.

Sabóia acrescentou que o nome do deputado surgiu apenas na noite anterior ao anúncio oficial, o que explica a reação de surpresa nos bastidores.

Qual deve ser a estratégia da oposição?

José Benedito afirmou que a campanha de Flávio deve concentrar sua ofensiva em duas áreas nas quais, segundo ele, o governo enfrenta maior vulnerabilidade política. “Está muito bem delineado: foi uma escolha para delimitar segurança e corrupção como temas centrais.”

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O editor acrescentou que a campanha deverá explorar os desdobramentos das investigações relacionadas ao INSS e ampliar as críticas ao governo na área da segurança pública. “Vai ser uma ofensiva pesadíssima contra Lula. Lula tem que se preparar para o embate, porque vai ser um embate bastante duro.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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