No Rio, eleitores de Bolsonaro não aceitam derrota e pedem golpe militar

Um dia depois do primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro (PL) após a derrota nas urnas, apoiadores do presidente se reúnem no Centro do Rio de Janeiro para pedir uma intervenção militar. Milhares de pessoas se postaram diante do prédio do Comando Militar do Leste, na Avenida avenida Presidente Vargas para contestar o resultado das eleições que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As solicitações seguem uma interpretação particular e não corroborada pelo STF e por diversos juristas no Brasil de dois artigos da Constituição Brasileira. O primeiro afirma que “Todo poder emana do povo”, e o 142° admite a possibilidade de uma intervenção militar para reestabelecimento da ordem.

O movimento interdita algumas pistas da avenida. A manifestação ocorre depois de Bolsonaro justificar os atos antidemocráticos de caminhoneiros, que bloqueiam estradas em todo o país, afirmando que os protestos ocorrem como “fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral”.

Em seu breve pronunciamento durante a terça-feira, o mandatário afirmou, porém, que as manifestações eram benvindas, mas deveriam ocorrer de forma “pacífica” e sem “prejudicar a população”.

Outros protestos estão sendo organizados ao redor do Brasil em frente a quartéis. Simultaneamente, caminhoneiros bolsonaristas seguem fechando rodovias, apesar da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou liberação das estradas.