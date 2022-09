No Rio, Bolsonaro ultrapassa Lula, fora da margem de erro

Realizada depois do evento de 7 de setembro, no Rio e em Brasília, nova pesquisa Genial/Quest indica que as intenções de voto no presidente Jair Bolsonaro (PL) ultrapassaram às do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado. O candidato à reeleição discursou, no dia do Bicentenário, em um palanque montado próximo às comemorações militares. Em seu berço político, levou candidatos de sua base e atraiu milhares de pessoas à Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul da cidade. Os opositores reagiram com ações apontando uso político da data cívica.

No estado do Rio, Bolsonaro tem hoje 40% das intenções de voto. Ele aumentou um ponto percentual em relação à consulta realizada em agosto, contra 36% de Lula, que caiu 3 pontos percentuais. Ciro Gomes (PDT) aparece com 8%, contra 6% da última pesquisa. Já Simone Tebet (MDB) oscilou de 2% para 5%.

Em um eventual segundo turno, o empate técnico segue: Bolsonaro com 45% das intenções de voto e Lula, com 44%.

Entre os dias 10 e 13 de setembro, o Instituto ouviu 1.500 pessoas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

Desde julho de 2021, a Genial/Quaest realiza pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais.

Para 44% dos eleitores, a volta do PT ao poder é motivo de medo, enquanto para 42% temem a continuidade do governo Bolsonaro.

