No mesmo hotel, Ceciliano encontra Lula e Molon vai a Alckmin

Enquanto Lula, lideranças do PT e Marcelo Freixo (PSB) se reuniam na tarde desta quarta-feira com reitores de universidades, o pessebista Alessandro Molon conversava com o companheiro de partido Geraldo Alckmin no mesmo hotel no Rio de Janeiro. Molon, sabe-se, é o pivô do impasse envolvendo os dois partidos no estado: o candidato petista ao Senado é André Ceciliano, mas o correligionário de Freixo mantém a candidatura.

Eles todos estarão no comício desta quinta-feira na Cinelândia, Centro da cidade, mas a tendência é que Lula priorize as declarações de apoio a Freixo e Ceciliano. Na conversa com Lula, os reitores destacaram a importância do investimento nas universidades públicas. O petista e seus aliados seguiram depois para a quadra da Unidos da Tijuca, onde haverá um evento com representantes do samba.