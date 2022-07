No ‘Louvorzão’, Bolsonaro evoca os fantasmas de sempre 

Com imensa dificuldade de melhorar seu desempenho nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou neste sábado, 2, para um dos poucos segmentos do eleitorado em que ainda vai bem: os evangélicos. No festival Louvorzão93, no Rio de Janeiro, evocou os fantasmas de sempre a fim de gerar na parcela mais conservadora da população o medo do PT.

O cardápio de ameaças repetidas foi vasto. Segundo ele, o “outro lado” quer legalizar o aborto, as drogas e a “ideologia de gênero”, além de “se aproximar dos países comunistas”, atacar a “família” e cercear as mídias sociais. “Ou seja, tudo o que o outro lado quer, nós não queremos. Isso é o que está em jogo no nosso país”, disse.

Em outro recado eleitoral sem mencionar o nome de Lula (PT), o presidente pediu para as pessoas não tomarem decisões baseadas na emoção e no coração, e sim na razão.

O evento acontece na Praça da Apoteose, Centro da cidade. Bolsonaro ficou no palco – no qual antes e depois diversos artistas evangélicos se apresentaram – cercado de pastores. Entre eles, Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.