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Política

‘Ninguém pode usar o cargo em benefício pessoal’: Lula busca aliança com Fachin e Gonet diante de crise

Em cerimônia com cúpula do Judiciário, presidente defende reforma da magistratura para 2027 e ataca vazamentos que atingem a Suprema Corte

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 12h40 | Atualizado em 4 set 2026, 12h55
Lula, presidente do Brasil, com barba e cabelos brancos, veste terno cinza e gravata vinho, olhando para a esquerda com expressão séria. Ao fundo, letras brancas borradas e tons de verde e laranja
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Valter Campanato/Agência Brasil)
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O presidente Lula assinou, nesta sexta-feira (4), atos normativos sobre o Fundo do Sistema de Justiça. A cerimônia no Planalto contou com a presença do presidente do STF, ministro Edson Fachin, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet. O chefe do Executivo aproveitou a oportunidade para abordar diretamente a crise institucional que atinge o Poder Judiciário em razão do escândalo do Banco Master.

Em seu discurso, o líder petista defendeu a necessidade de o governo pautar, para 2027, uma nova reforma do sistema de justiça como forma de restaurar a confiança da população na magistratura. “Ninguém, em nome da democracia, pode usar o cargo que tem em benefício pessoal”, declarou.

Lula também cobrou o apoio do comandante da Suprema Corte e do PGR para combater as fake news e o vazamento seletivo de informações — em um claro recado sobre os recentes desdobramentos que envolvem integrantes do STF e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

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