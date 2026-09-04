‘Ninguém pode usar o cargo em benefício pessoal’: Lula busca aliança com Fachin e Gonet diante de crise

O presidente Lula assinou, nesta sexta-feira (4), atos normativos sobre o Fundo do Sistema de Justiça. A cerimônia no Planalto contou com a presença do presidente do STF, ministro Edson Fachin, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet. O chefe do Executivo aproveitou a oportunidade para abordar diretamente a crise institucional que atinge o Poder Judiciário em razão do escândalo do Banco Master.

Em seu discurso, o líder petista defendeu a necessidade de o governo pautar, para 2027, uma nova reforma do sistema de justiça como forma de restaurar a confiança da população na magistratura. “Ninguém, em nome da democracia, pode usar o cargo que tem em benefício pessoal”, declarou.

Lula também cobrou o apoio do comandante da Suprema Corte e do PGR para combater as fake news e o vazamento seletivo de informações — em um claro recado sobre os recentes desdobramentos que envolvem integrantes do STF e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.