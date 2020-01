Nilcéa Freire: luta pelas mulheres

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres de 2004 a 2010, durante o governo Lula, Nilcéa Freire foi responsável por liderar e acelerar iniciativas como a criação de varas especiais destinadas à efetiva aplicação da Lei Maria da Penha. Em 1999, ao ser eleita reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), ela implantou uma pioneira política de cotas para alunos de escolas públicas e afrodescendentes – modelo que seria utilizado depois em todo o país. Morreu no dia 28 de dezembro, de câncer no cérebro, aos 67 anos, no Rio.

Publicado em VEJA de 8 de janeiro de 2020, edição nº 2668