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Política

Nikolas monta maratona de atos de rua para ajudar a campanha de Flávio Bolsonaro

Deputado federal mais votado do Brasil vai colocar nas ruas em várias cidades do pais o 'bloquinho do Nikolas', que foi fundamental na sua campanha à reeleição

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 16h29 | Atualizado em 15 out 2026, 16h39
Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira: atos de rua em várias cidades do país
Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Jair Bolsonaro (Instagram de Nikolas Ferreira/Reprodução)
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Nikolas monta maratona de atos de rua para ajudar a campanha de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou nas redes sociais nesta quinta-feira, 15, que vai realizar uma maratona do seu “bloquinho do Nikolas” em diversas cidades brasileiras nos próximos dias, como forma de alavancar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL).

O evento é um tipo de manifestação específica que ele realizou muito em Minas Gerais durante a sua campanha à reeleição, que o transformou no deputado mais votado da história do Brasil, com 3,1 milhões de votos. Agora reeleito, a prioridade do parlamentar será ajudar Flávio, que trava uma disputa apertada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os eventos começam a ser realizados hoje, na cidade de Capelinha, em Minas Gerais, e vão seguir até a véspera do dia da votação do segundo turno, no Rio de Janeiro. Confira abaixo a agenda completa do parlamentar para os próximos dias.

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