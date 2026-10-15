Nikolas monta maratona de atos de rua para ajudar a campanha de Flávio Bolsonaro

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Nikolas Ferreira, o deputado federal mais votado do país, anuncia uma série de “bloquinhos” pelo Brasil para impulsionar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Os eventos, que começam em Minas Gerais e seguem até a véspera do segundo turno no Rio, replicam a estratégia de sucesso de sua campanha. Confira a agenda completa.

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou nas redes sociais nesta quinta-feira, 15, que vai realizar uma maratona do seu “bloquinho do Nikolas” em diversas cidades brasileiras nos próximos dias, como forma de alavancar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL).

O evento é um tipo de manifestação específica que ele realizou muito em Minas Gerais durante a sua campanha à reeleição, que o transformou no deputado mais votado da história do Brasil, com 3,1 milhões de votos. Agora reeleito, a prioridade do parlamentar será ajudar Flávio, que trava uma disputa apertada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os eventos começam a ser realizados hoje, na cidade de Capelinha, em Minas Gerais, e vão seguir até a véspera do dia da votação do segundo turno, no Rio de Janeiro. Confira abaixo a agenda completa do parlamentar para os próximos dias.

Dia 15

Capelinha/MG

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Dia 16

Nanuque/MG

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Dia 17

Vitória/ES

Salvador/BA

Teresina/PI

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Dia 18

São Paulo/SP

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Dia 19

Manaus/AM

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Dia 20

Aracaju/SE

Dia 21

São Luís/MA

Dia 22

Recife/PE

Dia 23

Fortaleza/CE

Dia 24

Belo Horizonte/MG (motociata)

Rio de Janeiro/RJ