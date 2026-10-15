Nikolas monta maratona de atos de rua para ajudar a campanha de Flávio Bolsonaro
Deputado federal mais votado do Brasil vai colocar nas ruas em várias cidades do pais o 'bloquinho do Nikolas', que foi fundamental na sua campanha à reeleição
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou nas redes sociais nesta quinta-feira, 15, que vai realizar uma maratona do seu “bloquinho do Nikolas” em diversas cidades brasileiras nos próximos dias, como forma de alavancar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL).
O evento é um tipo de manifestação específica que ele realizou muito em Minas Gerais durante a sua campanha à reeleição, que o transformou no deputado mais votado da história do Brasil, com 3,1 milhões de votos. Agora reeleito, a prioridade do parlamentar será ajudar Flávio, que trava uma disputa apertada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Os eventos começam a ser realizados hoje, na cidade de Capelinha, em Minas Gerais, e vão seguir até a véspera do dia da votação do segundo turno, no Rio de Janeiro. Confira abaixo a agenda completa do parlamentar para os próximos dias.
Dia 15
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Capelinha/MG
Dia 16
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Nanuque/MG
Dia 17
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Vitória/ES
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Salvador/BA
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Teresina/PI
Dia 18
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São Paulo/SP
Dia 19
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Manaus/AM
Dia 20
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Aracaju/SE
Dia 21
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São Luís/MA
Dia 22
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Recife/PE
Dia 23
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Fortaleza/CE
Dia 24
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Belo Horizonte/MG (motociata)
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Rio de Janeiro/RJ