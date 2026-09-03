Nikolas minimiza áudio com Vorcaro e diz que investigação não lhe atribui nenhum crime
Deputado do PL admite contato com banqueiro do Master, mas diz que relatório da PF não encontrou elementos para justificar apuração específica sobre sua atuação
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou a VEJA que um relatório da Polícia Federal não identificou indícios de crimes de sua parte na conversa com o então banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Segundo o documento citado pelo parlamentar, “não foram identificados indícios suficientes para sugerir a abertura de inquérito específico ou adoção de medidas investigativas em face do deputado Nikolas Ferreira”.
A manifestação ocorre após áudios obtidos pela Polícia Federal e revelados pelo ICL Notícias mostrarem Nikolas procurando Vorcaro para pedir ajuda na liberação de um ativo de mineração em favor de Thiago Rodrigues de Faria, advogado e ex-assessor de seu gabinete. Na conversa, gravada em março de 2025, o deputado afirma que gostaria de ter “mais proximidade” com o banqueiro e pede que ele ajudasse o advogado. Vorcaro responde: “Deixa comigo”.
No mesmo contato, Nikolas se desculpa por críticas anteriores ao Banco Master. O deputado havia questionado um evento em Londres financiado pela instituição e que reuniu ministros de Cortes superiores. “Pastor [André Valadão], eu não fazia ideia que era este o banco do Dani etc. e tudo, senão, obviamente eu não teria postado”, afirma na gravação. Ao se despedir, chama Vorcaro de “lindão”.
Em vídeo, Nikolas negou que chamou Vorcaro de “lindão”, mas admitiu que mandou áudios para o banqueiro. Em uma publicação em seu Instagram, ele contou como o pastor André Valadão, amigo em comum dos dois, passou o contato de “Dani Vorcaro” para negociar com o seu advogado a venda de ativos. Nikolas também admitiu que Vorcaro foi um dos financiadores das viagens da campanha eleitoral de Nikolas em 2022.
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De acordo com a investigação da PF, o escritório de Thiago Rodrigues de Faria mantinha contrato com a empresa Gmais e poderia receber 25% de uma eventual operação relacionada à liberação da lavra de mineração de Topázio Imperial, em Ouro Preto (MG). A comissão é estimada pela investigação entre 30 milhões de dólares e 45 milhões de dólares. A área estava embargada pelo Ministério Público Federal por questões relacionadas ao risco de rompimento de uma barragem.
Mensagens obtidas pelos investigadores também mostram Vorcaro reclamando das críticas públicas feitas por Nikolas. Em uma delas, o então banqueiro afirma ter “bancado todos os voos dele”.
Procurado pela VEJA, Nikolas citou o relatório da PF para afirmar que não há elementos que justifiquem uma investigação específica contra ele. A conclusão mencionada pelo deputado, no entanto, diz respeito à existência de indícios de crime atribuíveis a Nikolas e não elimina os demais elementos registrados pela investigação sobre a conversa, a atuação de seu ex-assessor e a negociação envolvendo a área de mineração.