Nikolas leva seu ‘bloquinho’ a Recife, mas diz não saber o que é o Galo da Madrugada

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) surpreendeu ao demonstrar completo desconhecimento sobre o Galo da Madrugada, icônico bloco de Carnaval do Recife e maior do mundo, durante uma viagem a Pernambuco. Em um evento de teor político, ele questionou o que era o famoso bloco, gerando repercussão sobre sua falta de familiaridade com a rica cultura local.

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), mais votado da história do Brasil para esse cargo, demonstrou completo desconhecimento sobre uma das maiores expressões da cultura popular nacional nesta quinta-feira, 22. Em viagem a Pernambuco, ele disse não saber o que é o Galo da Madrugada, bloco de Carnaval do Recife que chegou a entrar no livro dos recordes (Guinness Book) como o maior do mundo.

O parlamentar, reeleito em 2026 com 3. 119. 318 votos, tem viajado por todo o país para realizar o seu “bloquinho do 22”, uma espécie de manifestação festiva que faz alusão a blocos de Carnaval no nome e que tem o objetivo de apoiar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao chegar à capital pernambucana, ele foi recepcionado por alguns dos principais nomes da direita bolsonarista, como o deputado Mendonça Filho (PL-PE) e o deputado eleito Gilson Machado (Pode-PE), que tentaram exaltar o evento político a ser realizado: “Vai ter mais gente do que no Galo da Madrugada”, disse um dos apoiadores a Nikolas. “O que que é isso?”, questionou de volta o deputado. Ao receber a explicação de pernambucanos de que se tratava do maior bloco do mundo (já deixou de ser há alguns anos em número de foliões), ele continuou: “Eu não sabia. Eu não conheço, não”.

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O Carnaval é um dos períodos mais importantes do calendário oficial pernambucano. Diferentemente de muitos lugares do Brasil, o estado transforma o período de festa em celebração de suas próprias bases culturais, como o frevo, o maracatu, os caboclinhos, as troças com orquestras, blocos líricos, bonecos gigantes, a La Ursa, o Cavalo Marinho, papangus, entre outros.

Para o povo do estado, o Galo da Madrugada é um dos maiores símbolos dessa festa, visto que uma estátua gigante de um galo colorido é colocada no centro da cidade todos os anos, como forma de simbolizar fisicamente o período festivo. O bloco é também o maior que, dentro dessa cultura local específica, acontece com trios elétricos e shows de artistas de renome nacional, como em outros lugares do país, a exemplo de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.