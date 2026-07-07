Nikolas, Janones, Erika Hilton…Pesquisa revela os deputados mais poderosos nas redes
Levantamento mostra direita dominando o engajamento no YouTube, enquanto parlamentares de esquerda mostram maior força em debates no X
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) lidera o ranking de congressistas com maior relevância nas redes sociais, de acordo com um levantamento inédito realizado pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados. Na comparação com parlamentares de direita, de centro e de esquerda com mais seguidores, foi o deputado mineiro que alcançou a melhor performance.
Nikolas atingiu 80,29 pontos no índice de Relevância nas Redes (IR² Nexus), em uma escala que vai de 0 a 100. O desempenho ficou bem acima dos outros 14 perfis analisados pelo estudo. A título de comparação, o segundo colocado, Fábio Teruel (MDB-SP), registrou 35,92 pontos.
A pesquisa revela que a direita domina o engajamento no universo digital, especialmente em plataformas como o YouTube. Em contrapartida, a esquerda brasileira mostra-se mais competitiva na rede social X, o antigo Twitter, principalmente em pautas ligadas aos direitos civis.
O levantamento também destaca que o sucesso nas redes não está associado apenas à ideologia, mas à capacidade dos parlamentares de mobilizar comunidades de nicho. Esse fenômeno é simbolizado por dois exemplos distintos: as publicações de cunho religioso do deputado Teruel e os conteúdos compartilhados pelo Delegado Bruno Lima (PP-SP), focado na defesa da causa animal.
O índice IR² Nexus mensura diferentes narrativas, desde o embate político até o humor, em ecossistemas digitais distintos. O relatório da empresa de dados revela, em última instância, que a relevância online é resultado de uma comunicação consistente e adaptada aos formatos específicos de cada rede social.
Confira o ranking completo do levantamento da Nexus:
Nikolas Ferreira 80,29
Fábio Teruel 35,92
Gustavo Gayer 25,82
Erika Hilton 22,13
André Janones 18,23
Gleisi Hoffmann 15,08
Marco Feliciano 13,79
Del. Bruno Lima 11,95
Sâmia Bomfim 10,82
Tiririca 10,31
Delegado Palumbo 9,37
Tabata Amaral 9,03
Sargento Fahur 7,03
Túlio Gadêlha 5,53
Douglas Viegas 1,98