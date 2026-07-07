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Política

Nikolas, Janones, Erika Hilton…Pesquisa revela os deputados mais poderosos nas redes

Levantamento mostra direita dominando o engajamento no YouTube, enquanto parlamentares de esquerda mostram maior força em debates no X

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 15h00
Nikolas Ferreira lidera como congressista mais relevante nas redes sociais
Nikolas Ferreira lidera como congressista mais relevante nas redes sociais (Allison Sales/Folhapress/.)
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Nikolas, Janones, Erika Hilton…Pesquisa revela os deputados mais poderosos nas redes Priorize VEJA no Google

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) lidera o ranking de congressistas com maior relevância nas redes sociais, de acordo com um levantamento inédito realizado pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados. Na comparação com parlamentares de direita, de centro e de esquerda com mais seguidores, foi o deputado mineiro que alcançou a melhor performance.

Nikolas atingiu 80,29 pontos no índice de Relevância nas Redes (IR² Nexus), em uma escala que vai de 0 a 100. O desempenho ficou bem acima dos outros 14 perfis analisados pelo estudo. A título de comparação, o segundo colocado, Fábio Teruel (MDB-SP), registrou 35,92 pontos.

A pesquisa revela que a direita domina o engajamento no universo digital, especialmente em plataformas como o YouTube. Em contrapartida, a esquerda brasileira mostra-se mais competitiva na rede social X, o antigo Twitter, principalmente em pautas ligadas aos direitos civis.

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O levantamento também destaca que o sucesso nas redes não está associado apenas à ideologia, mas à capacidade dos parlamentares de mobilizar comunidades de nicho. Esse fenômeno é simbolizado por dois exemplos distintos: as publicações de cunho religioso do deputado Teruel e os conteúdos compartilhados pelo Delegado Bruno Lima (PP-SP), focado na defesa da causa animal.

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O índice IR² Nexus mensura diferentes narrativas, desde o embate político até o humor, em ecossistemas digitais distintos. O relatório da empresa de dados revela, em última instância, que a relevância online é resultado de uma comunicação consistente e adaptada aos formatos específicos de cada rede social.

Confira o ranking completo do levantamento da Nexus:

Nikolas Ferreira 80,29

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Fábio Teruel 35,92

Gustavo Gayer 25,82

Erika Hilton 22,13

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André Janones 18,23

Gleisi Hoffmann 15,08

Marco Feliciano 13,79

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Del. Bruno Lima 11,95

Sâmia Bomfim 10,82

Tiririca 10,31

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Delegado Palumbo 9,37

Tabata Amaral 9,03

Sargento Fahur 7,03

Túlio Gadêlha 5,53

Douglas Viegas 1,98

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