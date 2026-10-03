Nikolas Ferreira ignora Carlos Bolsonaro em indicação de votos

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-RJ) usou as redes sociais neste sábado, 3, para indicar votos para diversos estados do Brasil, e deixou Jair Renan e Carlos Bolsonaro, ambos do PL, de fora da sua “colinha” de recomendações para Santa Catarina, apesar de indicar o voto em Flávio Bolsonaro para presidente.

Carlos é candidato ao senado e Jair Renan pleiteia uma vaga de deputado federal. Apesar das candidaturas dos filhos do ex-presidente, Nikolas indicou Carol de Toni (PL) como primeiro voto ao senado, e deixou o segundo em branco, ignorando a candidatura de Carlos. Na disputa para deputado federal, a escolhida por ele foi Bia Borba (Novo).

A publicação ocorre dois dias depois de o próprio Nikolas — que está em campanha pela reeleição — ter sido deixado de fora de uma relação semelhante divulgada por Eduardo Bolsonaro. A relação entre o deputado e família Bolsonaro passou por um estremecimento no último ano. Em abril, ele e Eduardo Bolsonaro chegaram a trocar críticas nas redes sociais por divergências no trato com a candidatura de Flávio.

Nikolas também protagonizou uma discussão pública com Jair Renan, e chegou a chamá-lo de “toupeira cega”. Jair Renan, por sua vez, acusou Nikolas de ter crescido às custas do bolsonarismo e depois agir “com o rei na barriga”. O vereador, aliás, ficou de fora das indicações do próprio irmão, já que Carlos não incluiu votos para deputado em suas indicações para o estado.