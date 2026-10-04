Nikolas Ferreira bate novo recorde mesmo com rusgas com bolsonaristas

Nikolas Ferreira (PL-MG) foi o deputado federal mais votado no Brasil na eleição de 2022. Apoiador do então presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, ele recebeu 1.492.047 votos, duas vezes mais do que Eduardo Bolsonaro, o filho Zero Três do capitão, que disputou naquela ocasião por São Paulo.

Após a consagração nas urnas, Nikolas Ferreira ascendeu de forma meteórica no cenário nacional, tornando-se um dos quadros mais influentes no debate político travado nas redes sociais. Foi um vídeo dele — sobre a suposta intenção do governo de taxar o Pix, o que não ocorreu — que provocou uma das maiores quedas de popularidade da gestão Lula.

A influência do parlamentar, que tanta dor de cabeça rendeu ao PT, também incomodou bolsonaristas ilustres. Cassado e autoexilado nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro acusou Nikolas Ferreira de não se empenhar na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, o Zero Um. Carlos Bolsonaro, o Zero Dois, fez a mesma reclamação e afirmou ainda, numa indireta ao parlamentar mineiro, que o grupo político de seu pai não era formado por “oportunistas”.

Diante dos ataques do clã, políticos de direita costumam recuar e se render. Não foi o que Nikolas Ferreira fez. Ele respondeu a Eduardo e Carlos, afirmou que era provocado há tempos e deixou claro que a paciência dele tinha limites. Não rompeu com a prole do ex-presidente, mas deu prioridade aos seus projetos pessoais. Sua independência ficou clara quando ele não recomendou voto a Carlos Bolsonaro para o Senado em Santa Catarina.

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Neste domingo 4, Nikolas Ferreira foi novamente o campeão de votos na eleição para a Câmara, com cerca de 3,1 milhões de votos, ganhando força para tentar projetos mais ambiciosos. Ele tem capital político de sobra, por exemplo, para concorrer ao governo de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil.

Numa entrevista a VEJA, o parlamentar não descartou a possibilidade de um dia disputar a Presidência. O cargo exige uma idade mínima de 35 anos. Nikolas Ferreira tem 30 anos. Em 2030, ainda não poderá constar da cédula, a não ser que a regra seja alterada. Ele não tem pressa. Sabe que o importante é estar na fila — e cada vez com mais força, como mostra o resultado de 2026.