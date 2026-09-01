Nikolas Ferreira acionará STF para pedir investigação, afastamento e prisão de Moraes

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Nikolas Ferreira (PL-MG) aciona o STF contra Alexandre de Moraes, pedindo investigação, afastamento e prisão preventiva, após indícios de irregularidades da PF em contrato com o banqueiro Daniel Vorcaro. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também sugere renúncia de Moraes. O caso revela conexões surpreendentes, inclusive com membros do governo Bolsonaro.

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou que vai acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) para solicitar a abertura imediata de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, membro da Corte, bem como pedir seu afastamento cautelar do cargo e a decretação de sua prisão preventiva — esta última para evitar uma eventual fuga do país.

“Moraes tem que ser investigado e preso”, escreveu o parlamentar no X, antigo Twitter. “André Mendonça, está em suas mãos fazer história nesse país. Vai em frente que estamos com você”, complementou.

O parlamentar informou ainda que suas solicitações ao STF visam à apuração das supostas irregularidades atribuídas a Moraes pela Polícia Federal em uma investigação, cujo sigilo foi derrubado nesta terça-feira, 1º, pelo ministro André Mendonça, que está responsável pelo caso do Banco Master e do banqueiro Daniel Vorcaro.

Nos documentos, fica apontado que Moraes teria editado o contrato que Vorcaro possuía com a mulher dele, Viviane Barsi de Moraes, o que sugere que ele poderia estar irregularmente envolvido com o banqueiro.

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Para Nikolas Ferreira, o ministro deve ser preso para evitar que ele fuja do país após os indícios — apesar de não haver nenhuma condenação e explicações ainda precisarem ser dadas. “Moraes deve ser preso preventivamente ainda hoje. Não há apenas um indício claro de prevaricação, mas há risco de fuga. Inclusive, Vorcaro pede que Moraes o ajude a fugir [nos documentos da PF]”, disse o deputado também nas redes sociais.

Em outra publicação, Nikolas Ferreira, que sempre esteve ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (condenado por tentativa de golpe de estado por Moraes), escreveu em inglês que o ministro “vai cair”, usando as suspeitas como plataforma política comum ao clã Bolsonaro. “Moraes will fall”, pontuou.

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Moraes will fall. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 1, 2026

Mais cedo, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também comentou o caso de Moraes, defendendo que ele deveria renunciar ao cargo de ministro do STF caso as suspeitas de envolvimento e corrupção com Vorcaro se confirmem.

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“É uma coisa muito grave. Eu acho que o Alexandre de Moraes tinha que renunciar ao Supremo Tribunal Federal. Não tem mais condição dele continuar sendo ministro do Supremo (…). Se ele edita os contratos da esposa, que estava oficialmente sendo contratada, se parece que tem alguma forma de ajudar o Vorcaro a dar garantias de que a Polícia Federal não atue em determinado momento ou que o Procurador-Geral da República se posicione a favor do Vorcaro por influência de Alexandre de Moraes. Então, são muitas acusações graves e que espero, de verdade, que ele esclareça”, disse Flávio Bolsonaro no Senado após presidir uma sessão da Comissão de Segurança Pública.

Apesar dos posicionamentos de Flávio e Nikolas, o material da Polícia Federal também demonstra que quem intermediou o primeiro encontro entre Moraes e Vorcaro foi Fabio Faria, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro.

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Além disso, o próprio senador Flávio Bolsonaro tem envolvimento direto com Daniel Vorcaro, tendo pedido a ele milhões de reais para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio nunca detalhou o uso do recurso e a origem dele.

Vorcaro foi o cabeça de um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil, envolvendo o sistema financeiro, governos estaduais, INSS e políticos de todos os espectros.

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