Nikolas diz que não participou de vídeo de Michelle e reclama de ‘fogo amigo’

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi às redes sociais afirmar que não tem participação nos vídeos publicados pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em que ela critica o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu enteado. O parlamentar disse que essa informação estaria sendo espalhada por “indivíduos mal intencionados” e que deixará seu mandato caso haja provas de que ele ajudou Michelle.

“Não tive qualquer participação nisso. E digo mais: se conseguirem provar que eu participei, coordenei ou me envolvi na produção desse vídeo, eu renuncio ao meu mandato”, disse Nikolas nas redes. Ele respondeu a uma apuração da GloboNews de que membros da sua equipe teriam ajudado Michelle a roteirizar e gravar os vídeos. “No mesmo programa, foi dito que estou trabalhando para eleger uma bancada de deputados e sair do PL. Acreditem, se essa fosse a intenção, eu já estaria em outro partido”, complementou Nikolas.

O deputado reclamou do “fogo amigo” de que tem sido alvo dentro do PL, mencionando a criação de “narrativas” contra ele e dizendo que “é nisso que a direita está se transformando”.

A assessoria de Nikolas também divulgou uma nota de esclarecimento sobre o episódio. “Nem o deputado Nikolas Ferreira, nem qualquer integrante de sua equipe participou da concepção, roteirização, produção, gravação, edição ou qualquer outra etapa relacionada ao referido vídeo. Trata-se de uma afirmação desprovida de qualquer comprovação, baseada em especulações”, diz trecho do comunicado.

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Nos últimos meses, Nikolas entrou em colisão com a família Bolsonaro. Em abril, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acusou o parlamentar mineiro de dar visibilidade a quem desejaria a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro e de “desrespeitar” sua família. “Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente. Foi com bastante tristeza que vi você trabalhar ativamente contra quem acreditou e apoiou você”, disse Eduardo nas redes sociais. Nessa ocasião, Michelle publicou um vídeo de Nikolas nas suas redes sociais.

A ex-primeira-dama divulgou na noite do dia 24 de junho dois vídeos com duras críticas a Flávio. Ela disse que foi humilhada pelos filhos de seu esposo e que eles a tratam “como se fosse idiota”. Os vídeos tiveram uma enorme repercussão e expuseram mais um racha dentro do clã Bolsonaro, impondo mais um revés à pré-campanha do senador à presidência.

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