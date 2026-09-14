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Política

Nexus, Quaest e mais: as primeiras pesquisas presidenciais após as quebras de sigilos no STF

Pesquisas de seis dos principais institutos vão medir o impacto do escândalo do Banco Master na corrida ao Palácio do Planalto

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 13h06
Lula, com barba e cabelo grisalhos, fala em um microfone à esquerda. À direita, um homem de cabelo escuro e terno azul claro, com microfones à frente, olha para a câmera
Lula e Flávio Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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Após a sequência de quebras de sigilo envolvendo o escândalo do Banco Master iniciada no Supremo Tribunal Federal desde a semana passada, seis grandes institutos de pesquisa divulgam nesta semana seus novos levantamentos sobre a disputa presidencial de 2026, que poderão captar se houve ou não impacto nas candidaturas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que lideram a corrida ao Palácio do Planalto.

Duas dessas pesquisas já foram divulgadas nesta segunda-feira, 14, a Quaest e a Nexus (confira nos links disponíveis abaixo).

Veja o calendário das pesquisas presidenciais nesta semana.

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Cronograma de pesquisas

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O Paraná Pesquisas e a Meio/Ideia não devem fazer levantamentos presidenciais nos próximos dias.

Pesquisas mais recentes

As últimas pesquisas presidenciais têm apontado para uma tendência de redução da distância entre o presidente Lula (que lidera quase todos os cenários) e Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo, também foi detectada uma estagnação do escritor Augusto Cury (Avante), que cresceu há algumas semanas, assumindo o terceiro lugar da disputa, mas não seguiu avançando nas sondagens mais recentes.

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Os novos levantamentos deverão mostrar não só o impacto eleitoral do caso envolvendo as revelações sobre o relacionamento entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro — e a posterior queda de braço entre Moraes e o colega de Corte André Mendonça –, mas também os efeitos disso na imagem do STF.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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As quebras de sigilo do Caso Master no STF

Após o ministro André Mendonça determinar a quebra de sigilo sobre conversas por mensagens de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que revelam uma suposta interação com o ministro Alexandre de Moraes, uma batalha foi iniciada na Suprema Corte brasileira.

Foi marcada para esta terça-feira, 15, uma sessão do plenário da Corte para discutir se Moraes passará a ser investigado. Na próxima semana, no dia 23, outra audiência deverá avaliar se Mendonça incorreu em falhas processuais, se está favorecendo Flávio Bolsonaro (PL) de alguma forma e se abusou de seu poder como relator da investigação.

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