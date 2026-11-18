A pressão política em torno das investigações relacionadas ao Banco Master colocou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em uma posição especialmente delicada. A avaliação é do cientista político Rodrigo Prando, professor do Mackenzie, que comparou a função atualmente exercida pelo chefe da corporação a um dos trabalhos mais difíceis do país. “Nesse momento, ser diretor da Polícia Federal está ali também no top três dos piores empregos”, afirmou em entrevista ao VEJA em Foco, programa apresentado por Marcela Rahal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

A declaração foi feita no dia em que Rodrigues compareceu ao Senado para prestar esclarecimentos sobre o afastamento de dois delegados que atuavam em trabalhos relacionados ao Banco Master. O depoimento foi acompanhado pelos repórteres de VEJA Gabriel Sabóia e Daniel Gullino. Para Prando, a pressão sobre a direção da PF não se limita aos aspectos policiais, investigativos e jurídicos: envolve também interesses políticos, já que os relatórios produzidos pela corporação mencionam relações diretas ou indiretas entre ministros do Supremo Tribunal Federal e o banqueiro Daniel Vorcaro.

O raio-x dos ministros do STF

Continua após a publicidade

Por que o diretor-geral da PF enfrenta tanta pressão?

Prando chamou atenção para a dimensão institucional do caso. Segundo ele, seis dos dez ministros do STF são citados nos relatórios elaborados pela Polícia Federal. O professor afirmou que esse contexto amplia a pressão sobre Rodrigues e sobre os responsáveis pela investigação.

Na avaliação do cientista político, a justificativa apresentada pelo diretor-geral para afastar os delegados — uma quebra de confiança no trabalho da equipe — parece fazer sentido em um primeiro momento.

O professor apontou duas questões que, em sua avaliação, precisam ser esclarecidas: se os relatórios produzidos pela equipe não tinham qualidade técnica ou se continham informações que acabaram contrariando interesses de figuras importantes do poder.

Continua após a publicidade

O que Andrei Rodrigues explicou no Senado?

Durante a sessão conjunta de comissões do Senado, Rodrigues afirmou que havia determinado a elaboração de uma minuta dos relatórios para submetê-la à sua avaliação antes do encaminhamento ao presidente do STF. Segundo sua versão, a equipe não apresentou a minuta e oito integrantes assinaram os documentos e os inseriram diretamente no sistema da Polícia Federal. “O que estava tratado era uma coisa, o que foi feito é outra”, declarou.

O repórter Gabriel Sabóia relatou que a audiência teve participação reduzida de senadores: em nenhum momento mais de sete parlamentares fizeram questionamentos ao diretor-geral. Segundo o jornalista, Rodrigues atribuiu as críticas à sua gestão a uma disputa interna por cargos e posições de poder na corporação. O diretor também negou ter agido para atender a interesses de integrantes da PF, do STF ou do governo Lula.

Continua após a publicidade

Sabóia destacou ainda que Rodrigues foi questionado sobre sua relação com Vorcaro, mas evitou tratar diretamente do assunto em mais de uma ocasião. A sessão terminou sem esclarecimentos sobre essa relação ou sobre eventual tentativa de manipulação das investigações. O diretor-geral havia mencionado contatos com o banqueiro em eventos sociais.

Para onde foram encaminhados os relatórios?

Após a audiência no Senado, Rodrigues entregou os dados e relatórios ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, em reunião realizada nesta quarta-feira, 18. A Presidência da Corte informou que encaminhará o material à Procuradoria-Geral da República, que terá prazo regimental de 15 dias para examinar as informações e avaliar as providências que considerar cabíveis. Os documentos permanecem sob sigilo.

Continua após a publicidade

Para Prando, o episódio exige que a Polícia Federal preserve sua atuação técnica e independente. O professor afirmou que a corporação deve ser reconhecida como instituição de Estado, e não como instrumento de governos, partidos ou indivíduos. “Nós sempre esperamos que a Polícia Federal atue de maneira isenta, neutra, técnica, republicana e dentro da lei”, disse. Segundo ele, a controvérsia pode afetar a credibilidade da instituição e de outros órgãos envolvidos no caso.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade