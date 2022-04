Nenhuma esfera do PSDB pode rever vitória de Doria nas prévias, diz aliado

Diante das articulações do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com vistas a ser o escolhido do PSDB para disputar as eleições presidenciais, em detrimento do ex-governador de São Paulo, João Doria, o tesoureiro tucano, César Gontijo, aliado do paulista, critica a postura do gaúcho e a ala do partido que trabalha para fazer dele candidato ao Palácio do Planalto. Para Gontijo, não existe nenhuma esfera do PSDB que possa alterar a vitória de Doria nas prévias concluídas em novembro de 2021.

Em nota divulgada neste sábado, 2, Gontijo afirma que “o PSDB tem um único candidato, com nome e sobrenome: João Doria” e rejeita todos os rumores de uma possível troca dele por Leite, como defendem uma ala do tucanato e líderes de outros partidos da chamada terceira via, como MDB e União Brasil. “É inadmissível, inviável e de um total desconhecimento das regras que regem o PSDB acreditar que o candidato escolhido pelo voto pode ser trocado”, diz a nota.

O tesoureiro sustenta que a escolha de Doria foi conduzida por lideranças do partido que validaram as prévias, com a participação de mais de 30.000 eleitores de todo o Brasil. “Não há nada, absolutamente nada, que se sobreponha a essa decisão, ela é soberana. Qualquer ideia contrária a isso é fantasiosa, descabida, mal intencionada e acima de tudo, é ilegal, nula, pois o Estatuto do PSDB determina que, uma vez eleito, o candidato detém o mandato para representar o partido”, diz.

César Gontijo ressalta que os líderes que conduzem o processo eleitoral, ao lado de Doria, são o presidente Bruno Araújo, o Secretário-Geral, Beto Pereira, o próprio Gontijo e os dois líderes de bancada do PSDB no Congresso Nacional, Izalci Lucas (Senado) e Adolfo Viana (Câmara). “Qualquer outra liderança do PSDB que não componha esse núcleo ou outro cargo indicado não tem nenhuma legitimidade para falar em nome do partido a respeito do processo eleitoral. Fora isso será opinião pessoal e isolada”, reitera.

Outro ponto defendido pelo tesoureiro é o de que o PSDB já oficializou uma federação partidária com o Cidadania quando já havia sido feita a escolha de João Doria como candidato à Presidência. “O ex-governador Eduardo Leite é livre para pleitear qualquer outro cargo, mas o de presidenciável, por decisão do PSDB e da Federação, já está ocupado e não está aberto a este tipo de especulação”, diz a nota.

Presidente tucano relativiza carta a Doria

O PSDB viveu o ápice de uma crise na quinta-feira, 31, quando João Doria anunciou a aliados que não mais renunciaria ao governo de São Paulo e desistiria de concorrer à Presidência. A decisão dinamitaria os planos do seu vice, Rodrigo Garcia, com quem Doria tinha um acordo desde 2018 para que assumisse o Palácio dos Bandeirantes quando o governador renunciasse para disputar o Palácio do Planalto.

Diante da pressão de Doria, que poderia colocar a perder o mais valioso ativo do PSDB, o governo paulista, o presidente da sigla, Bruno Araújo, redigiu uma carta ressaltando o resultado das prévias e garantindo a ele a legenda para concorrer à Presidência. Com a carta nas mãos, Doria renunciou ao governo e abriu espaço a Garcia. Depois, admitiu que a desistência havia sido um blefe para conseguir o apoio do partido.

Apesar da confiança do paulista de que o documento assinado por Bruno Araújo garante sua presença na corrida presidencial pelo PSDB, o próprio Araújo tratou de relativizar o peso da carta nesta sexta-feira, 1º. “Se a carta era um instrumento para dar estabilidade, ela o fez e aconteceu. Em política, tem algo que vale mais do que papel e carta. São os fatos e acontecimentos, e isso é mais relevante”, afirmou Bruno Araújo.

Nos bastidores, em que pese a carta, Eduardo Leite recebeu sinal verde para articular sua candidatura ao Palácio do Planalto, em viagens pelo país. Neste sábado, por exemplo, ele esteve em São Paulo, onde se encontrou e conversou com o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, recém-filiado ao União Brasil. Moro era o pré-candidato à Presidência do Podemos, mas deixou o partido e, ao entrar no União, abriu outra frente de crise na terceira via. Levado ao partido pelo presidente da sigla, deputado Luciano Bivar, Moro não tem apoio da ala ligada ao secretário-geral, ACM Neto, para concorrer ao Planalto. Neto e seus aliados afirmam que, caso o ex-ministro mantenha a posição de presidenciável, impugnarão sua filiação.