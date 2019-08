‘Nenhum país gosta de interferência em eleição’, diz Maia sobre Argentina

No mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro expressou preocupação com resultados das eleições primárias argentinas, afirmando que uma vitória da chapa de Cristina Kirchner poderia colocar o país “no caminho da Venezuela”, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reprovou esse tipo de comentário. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira 12, o parlamentar analisou a situação.

“A gente deveria primeiro aguardar o resultado do processo eleitoral para depois tomar qualquer tipo de atitude. Isso é importante para não ficar parecendo tentativa de interferência. Não sei se essa tentativa é real ou não. Mas sendo, acho que talvez dê voto e até consolide voto pra chapa da ex-presidente Kirchner. Creio que ninguém goste de ver interferência de um país no outro”, avaliou Maia.

O deputado considera que, de forma geral, certos comentários do presidente Jair Bolsonaro podem prejudicar relações do Brasil com outros países.

“O tempo vai mostrar a ele [presidente Bolsonaro] que dosar algumas palavras também é importante para que se possa construir o mínimo de confiança nas relações entre as instituições e também do Brasil com os outros países”, afirmou.

“Ele precisa avaliar, ele é o presidente do Brasil, ele sabe o impacto que isso pode causar ao próprio governo dele”, completou Maia.

Satisfeito com a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, Maia salientou que declarações e medidas do presidente poderiam ter prejudicado o objetivo.

“Podia ter dado errado [a aprovação da reforma]. Podia ter tido no Parlamento um ambiente de radicalização também. O Parlamento é que teve maturidade e responsabilidade naquele momento de entender que aquela pauta era mais importante para se chegar nas outras pautas do que o conflito com o presidente”, declarou o parlamentar.