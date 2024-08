Nem Ramagem, nem Paes: vice-governador do Rio, Thiago Pampolha diz que ficará neutro

Vice-governador do Rio e vice-presidente estadual do MDB, Thiago Pampolha dividiu palanque com Eduardo Paes (PSD) na última segunda-feira, mas diz que se manterá neutro na disputa para a Prefeitura do Rio. Seu partido está na coligação de Alexandre Ramagem (PL), e ele segue rompido com o governador Cláudio Castro, também do PL. Um possível apoio à reeleição de Paes foi cogitado após encontro dos dois no lançamento da candidatura a vereador de Renato Moura (MDB), ex-secretário municipal de Cidadania.

Paes, que vem atacando Castro, postou fotos ao lado do vice-governador com a legenda: “Uma alegria enorme poder dividir o palanque dessa festa com o vice-governador Thiago Pampolha. Obrigado por sua confiança, Pampolha. Seguimos juntos!!!”.

Pampolha afirma que não fará campanha para Paes, nem para Ramagem. “Meu partido está na coligação do Ramagem, mesmo contra a minha vontade inicial. O partido decidiu que esse era o caminho, fui voto vencido. E respeitei. Então, prefiro nesse momento a neutralidade, não vou declarar apoio para quem quer que seja na majoritária”, afirma ele que, mesmo sem relações com Castro, segue trabalhando no Palácio Guanabara.

Pampolha diz que os candidatos a vereador do partido podem escolher quem apoiar para prefeito. “Nossos candidatos a vereador estão liberados. Claro que a tem a preferência de caminhar com quem a coligação definiu. Mas, quem quiser apoiar Eduardo, Marcelo Queiroz (PP), tem problema não”, ressalta o dirigente do MDB, que defendia a candidatura própria de Otoni de Paula. O deputado, líder evangélico, faz campanha para Paes.

