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Política

Negociações por base consistente e pronunciamento devem marcar semana de Lula

Expectativa é que o mandatário assegure estar comprometido com a pacificação do país, assim como já fez ao longo da campanha

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 06h00 | Atualizado em 3 nov 2026, 08h23
Homem idoso, com barba grisalha e chapéu de palha claro, fala ao microfone com expressão séria, apontando o dedo indicador direito para frente. Veste camisa branca de manga curta e está em ambiente externo com fundo azul escuro e verde borrado
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante as comemorações de seu aniversário no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, em 27 de outubro de 2026. (PABLO PORCIÚNCULA/AFP)
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Pouco mais de uma semana após ser reeleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve dar andamento às conversas para definir o time ministerial e para tentar compor uma base consistente no Congresso, que tem composição majoritariamente conservadora nas duas Casas.

Ele deve conversar com aliados que foram derrotados nas urnas para avaliar como poderá acomodá-los.

Também receberá lideranças do Centrão para contempla-los com espaços na Esplanada e para ampliar as chances de ter uma base sólida no Legislativo.

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O petista deve ainda fazer o primeiro pronunciamento em rede nacional após ter derrotado Flávio Bolsonaro nas urnas.

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A expectativa é que o mandatário assegure estar comprometido com a pacificação do país, assim como já fez ao longo da campanha.

Lula também terá conversas com auxiliares para preparar sua participação na COP31, que acontece na Turquia na próxima semana.

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Em outra frente, deve conversar com líderes governistas para tentar azeitar uma estratégia para garantir o avanço de medidas importantes para o Palácio do Planalto no Congresso, como a PEC da Segurança Pública, que terá sua apreciação no plenário do Senado retomada nesta terça-feira.

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