Negociações por base consistente e pronunciamento devem marcar semana de Lula

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Após ser reeleito, Lula inicia a semana com a missão de definir seu time ministerial e buscar uma base consistente no Congresso, majoritariamente conservador. O presidente conversará com aliados derrotados e lideranças do Centrão, fará seu primeiro pronunciamento em rede nacional e se prepara para a COP31.

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Pouco mais de uma semana após ser reeleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve dar andamento às conversas para definir o time ministerial e para tentar compor uma base consistente no Congresso, que tem composição majoritariamente conservadora nas duas Casas.

Ele deve conversar com aliados que foram derrotados nas urnas para avaliar como poderá acomodá-los.

Também receberá lideranças do Centrão para contempla-los com espaços na Esplanada e para ampliar as chances de ter uma base sólida no Legislativo.

O petista deve ainda fazer o primeiro pronunciamento em rede nacional após ter derrotado Flávio Bolsonaro nas urnas.

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A expectativa é que o mandatário assegure estar comprometido com a pacificação do país, assim como já fez ao longo da campanha.

Lula também terá conversas com auxiliares para preparar sua participação na COP31, que acontece na Turquia na próxima semana.

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Em outra frente, deve conversar com líderes governistas para tentar azeitar uma estratégia para garantir o avanço de medidas importantes para o Palácio do Planalto no Congresso, como a PEC da Segurança Pública, que terá sua apreciação no plenário do Senado retomada nesta terça-feira.