Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Política

Nas redes, tarifaço deixa de ser pauta econômica para se tornar debate político, mostra estudo

Levantamento do Instituto Democracia em Xeque mostra cenário de empate entre narrativas da esquerda e da direita

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 18h00 | Atualizado em 17 jul 2026, 23h26
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -  (Ricardo Stuckert/PR/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
Continua após publicidade
Nas redes, tarifaço deixa de ser pauta econômica para se tornar debate político, mostra estudo Priorizar nos meus resultados Google

Mais do que uma discussão sobre comércio exterior, o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros transformou-se em uma batalha política nas redes sociais. Levantamento do Democracia em Xeque divulgado nesta sexta-feira, 17, mostra que os debates sobre quem é o responsável pela medida e a defesa da soberania nacional geraram mais alcance e engajamento do que as publicações voltadas aos aspectos técnicos e impactos econômicos da crise.

Ao analisar 3.084 publicações e 14,8 milhões de interações entre 10 e 16 de julho nas principais plataformas, o instituto identificou um cenário incomum de equilíbrio entre os principais atores do debate. Direita e esquerda responderam por 34% das postagens cada, enquanto a imprensa ficou com 32%, uma distribuição considerada rara em temas de alta temperatura política. A maior parte das publicações (58%) falava em “culpa pelo tarifaço” e “defesa da soberania”.

Quais empresas mais ganharam e perderam com o tarifaço dos EUA

No campo da esquerda, a principal estratégia foi defender a soberania nacional em resposta ao tarifaço. O discurso reuniu críticas à postura do governo Trump e apoio ao Pix. Também ganhou força a narrativa de que a família Bolsonaro teria colaborado para a adoção das tarifas, resumida na expressão “Tariflávio”, usada para vincular o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à medida americana.

Continua após a publicidade

Já a direita utilizou o episódio para reforçar críticas à política externa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As publicações alegam que o presidente teria substituído a negociação por um confronto ideológico com Washington. Para esse campo, Flávio Bolsonaro seria um interlocutor alternativo junto ao governo americano, com as declarações do secretário de Estado Marco Rubio sendo usadas para reforçar a narrativa de que a culpa pelo tarifaço seria do governo brasileiro.

Siga

Na avaliação do Instituto Democracia em Xeque, o episódio evidencia como a crise comercial rapidamente foi absorvida pela disputa eleitoral de 2026, com Lula saindo por cima até o momento, com o discurso de defesa nacional e contra a família Bolsonaro. Os pesquisadores apontam, porém, que esse discurso pode ir por água abaixo caso os efeitos do tarifaço cheguem aos empregos e ao bolso das famílias. Já para Flávio, o episódio é visto como um risco político, diante de sua aparente proximidade com o governo de Donald Trump. Uma pesquisa Quaest divulgada nesta quinta, 16, mostrou que a maior parte da população tende a concordar mais com o presidente do que com o senador neste caso.

Publicidade
TAGS:
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).