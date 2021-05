Nas redes sociais, políticos se solidarizam com morte de Bruno Covas

Políticos aliados e de oposição ao prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foram às redes sociais se solidarizar com a morte precoce do político paulista, que faleceu na manhã deste domingo, 16, aos 41 anos, em decorrência de um câncer. O partido de Covas disse no Twitter que o PSDB perdeu uma de suas mais promissoras e brilhantes lideranças: “Jovem, mas com a bela história de alguém que muito construiu e muito ensinou. Ele nos deixa cedo, mas nos deixa muito. É e sempre será sinônimo de realização”.

Em nota, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ressaltou que Bruno Covas era “sensível, sereno, correto, racional, pragmático e ponderado”. “Voz sensata, sorriso largo e bom coração. Bruno Covas era esperança. E a esperança não morre: ela segue, com fé, nas lições que ele nos ofereceu em sua”, escreveu. O senador José Serra (PSDB) lamentou a perde precoce do prefeito. “Era uma bela figura humana e um grande quadro político”, registrou o tucano.

Guilherme Boulos (PSOL), que perdeu disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2020, também foi às redes sociais se solidarizar pela morte do ex-adversário político. “Tivemos uma convivência franca e democrática. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos neste momento difícil. Vá em paz, Bruno!”, tuitou. Já o ex-presidente Michel Temer (MDB) descreveu: “Tão jovem, tão afável, tão idôneo. Com ele vai embora parte da nossa esperança”. A também ex-presidente Dilma Roussef (PT) disse que o Brasil perdeu um dos seus promissores líderes políticos.

Repercussão nacional

A morte de Covas reverberou em Brasília. Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados, lamentou o falecimento do prefeito de São Paulo. “Um jovem talento na política, que travou com coragem e otimismo uma árdua batalha. Admiro a forma aguerrida como conduziu a pandemia na maior cidade do país e como fez sua campanha de eleição para a prefeitura”. O senador Davi Alcolumbre (DEM), ex-presidente do Senado, foi outro nome da política nacional que se manifestou: “Lutou com bravura e destemor até o último instante. Das vezes em que estivemos juntos, guardo a melhor impressão dos gestos de homem público forte, decente e de muito caráter.”

Na mesma linha, Randolfe Rodrigues (REDE), líder da oposição no Senado, escreveu: “Bruno foi corajoso e encarou a doença com garra e vontade de viver”. No Twitter, Flávio Bolsonaro, do Republicanos, registro seu pesar. “Sua postura à frente da maior cidade do Brasil, com dedicação absoluta até o último minuto que pôde, serve de inspiração a todos na vida pública”. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ainda não se manifestou.