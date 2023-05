Nardes: “Eu falei antes de acontecer o que infelizmente aconteceu”

No final do ano passado, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes enviou mensagens consideradas de teor golpista em um grupo de WhatsApp. Na época, Nardes citou um “movimento nas casernas” e disse que seria “questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos, para que um desenlace bastante forte ocorresse na Nação”.

Mais de três meses depois dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, o ministro do TCU falou com exclusividade a VEJA e alegou que nunca fez nenhum discurso golpista ou incentivou “quaisquer atitudes que atentassem à democracia”. Sua manifestação teria sido em tom de alerta, da mesma maneira que, argumenta, preveniu a então presidente Dilma Rousseff sobre as famosas pedaladas fiscais.

“Foi uma fala minha para um grupo de agricultores e que repercutiu em nível nacional. Falei antes de tudo acontecer o que infelizmente aconteceu. Foi um alerta”, afirmou o ministro. “Ali, tínhamos duas situações postas: uma do Bolsonaro e outra do Lula. É claro que poderia dar um conflito e eu estava preocupado. Fiz essa avaliação para um grupo pequeno sem a menor intenção de que minha fala fosse divulgada.”

O ministro considera um erro o fato de Bolsonaro não ter pedido a seus apoiadores que desmontassem o acampamento no quartel-general do Exército em Brasilia. “Ele alega que o movimento era espontâneo e que ele não tinha como interferir. Não conversei com ele, mas acho que tinha que ter desmobilizado aquela turma.”

Questionado sobre o fato de ser considerado bolsonarista, Nardes diz ter a mesma visão econômica do governo do ex-presidente, mas não a mesma identificação política.

Depois da polêmica das mensagens, Nardes pediu licença médica e retornou ao trabalho de forma discreta no final do ano passado. Recentemente, foi sorteado relator da apuração da Corte sobre o caso das jóias enviadas pelo governo da Arábia Saudita a Bolsonaro.