O deputado federal Afonso Florence (PT-BA) afirmou que não vê necessidade, neste momento, de o governo Lula encaminhar uma nova proposta de emenda à Constituição (PEC) com medidas fiscais. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, nesta quarta-feira, 25, o parlamentar defendeu que o governo primeiro avalie os efeitos do pacote aprovado pelo Congresso por meio do projeto de lei complementar (PLP) 299/2026. A declaração contrasta com a intenção, mencionada durante o programa, de integrantes do governo de enviar uma nova proposta ainda neste ano. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Eu acho que nós temos que experimentar a execução dos instrumentos de gestão orçamentária aprovados no PLP 299. Não vejo agora necessidade de uma PEC”, disse Florence. Segundo ele, as medidas aprovadas preservam conquistas e compromissos do governo, incluindo recursos para saúde e educação, o Bolsa Família e iniciativas como o Pé-de-Meia.

Os desafios do governo Lula 4

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Por que o deputado defende esperar?

Na avaliação do petista, o foco imediato deve ser a aprovação do Orçamento, o fechamento do exercício financeiro e o acompanhamento dos indicadores econômicos.

Durante a entrevista, Marcela Rahal observou que há diferentes posições na base do governo sobre a necessidade de avançar com uma nova proposta fiscal ainda neste ano. A apresentadora lembrou que o próprio ministro Bruno Moretti havia declarado que o Executivo pretendia encaminhar a PEC antes do fim de 2026.

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Florence reconheceu a possibilidade de o governo apresentar a medida, mas insistiu que é preciso primeiro observar os resultados do pacote aprovado. “Se for necessário, a pauta será apresentada pelo governo”, afirmou. Ele também elogiou a atuação de Moretti e disse que a bancada do PT seguirá a orientação do Executivo.

Qual é a avaliação sobre o calendário político?

Após a entrevista, o comentarista Elias Tavares analisou a divergência no programa e afirmou que o governo tem uma janela de oportunidade para aprovar medidas antes da chegada do novo Congresso. Segundo ele, a mudança na composição parlamentar pode dificultar a tramitação de propostas do Executivo.

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Tavares também criticou o que considera uma distribuição desigual dos custos das medidas fiscais. Na avaliação do comentarista, os ajustes acabam pesando sobre os empreendedores, enquanto temas como a reestruturação de benefícios e os chamados penduricalhos ainda não receberam a mesma atenção no debate.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade