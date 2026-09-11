‘Não temos gabinete do ódio’, afirma Raquel Lyra sobre ataques nas redes

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição pelo PSD, Raquel Lyra, afirmou que sua campanha não mantém um “gabinete do ódio” e acusou adversários políticos de promover ataques contra ela e sua família nas redes sociais. A declaração foi dada durante a sabatina de VEJA, na qual a candidata foi questionada sobre o ambiente da disputa eleitoral no estado.

Segundo Raquel, existe uma rede de perfis que atua contra sua candidatura e que, na avaliação dela, teria ligação com o grupo político de João Campos, também candidato ao governo de Pernambuco. A governadora afirmou que os ataques ultrapassaram o debate eleitoral e passaram a atingir sua vida pessoal.

Raquel citou ainda os episódios recentes envolvendo seu marido, Fernando Lucena, e disse que acusações falsas relacionadas à morte dele foram levadas às autoridades para investigação. Para a governadora, a disseminação desse tipo de conteúdo faz parte de uma estratégia para atingir sua imagem durante a campanha.

Ao responder sobre a existência de um “gabinete do ódio” em sua própria estrutura política, Raquel foi direta: “Não tenho gabinete do ódio”. Ela afirmou que sua atuação nas redes não segue esse modelo e defendeu que a disputa eleitoral seja travada dentro dos limites do debate político.