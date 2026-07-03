‘Não sou uma sombra do Flávio’, diz Renan Santos, pré-candidato do Missão

O pré-candidato a presidente do Missão, Renan Santos, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), disse nesta sexta-feira, 3, que “não é uma sombra” de seu rival, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o que explicaria o seu crescimento nas últimas pesquisas. Segundo o levantamento da AtlasIntel feito nesta semana, o outsider atingiu 7,8% das intenções de voto, ultrapassando os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

“Eu falo o que eu realmente penso sobre todos os assuntos que realmente nos interessam. Nós não estamos ‘vendendo a mãe’ para tentar fazer o crescimento político de que precisamos. Ultrapassamos os governadores nas pesquisas justamente porque fazemos enfrentamento a Lula e a Flávio de maneira clara. Nós não adotamos a estratégia que, com todo o respeito, os governadores Zema e Caiado adotaram, de ficarem sempre na sombra do Flávio”, disse nesta sexta-feira, durante uma coletiva de imprensa em que apresentou seu vice, o coronel da PM Aroldo Medina.

A sigla que hospeda Renan, o Missão, foi criada pelos militantes do MBL e reconhecida formalmente pela Justiça Eleitoral no ano passado, algo que não acontecia desde 2019. Nesse ano, foi fundado o Unidade Popular (UP), que não conseguiu galgar uma posição expressiva na cena política brasileira. Jair Bolsonaro tentou fundar o Aliança pelo Brasil, mas tampouco teve êxito.

Nessa mesma pesquisa da AtlasIntel, Lula aparece com 46,3% das intenções de voto no primeiro turno e Flávio com 36,6%. Em terceiro lugar, está Renan, seguido de Caiado, com 2,9%, e Zema, com 2%. Todos os outros pré-candidatos têm 1% ou menos das intenções de voto, permanecendo empatados na margem de erro da pesquisa. Nesta semana, o ex-governador do Goiás anunciou o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, com seu vice. A movimentação tem o objetivo de atrair para dentro da campanha prefeitos, governadores e parlamentares da sigla, mas também espelha a dificuldade de construir alianças com outros partidos.