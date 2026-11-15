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Política

‘Não podemos permitir que nossas diferenças nos impeçam de trabalhar pelo Brasil’, diz Hugo Motta

Em publicação pelo feriado da Proclamação da República neste domingo, 15, presidente da Câmara defende independência dos Poderes e a harmonia democrática

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 15h43
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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‘Não podemos permitir que nossas diferenças nos impeçam de trabalhar pelo Brasil’, diz Hugo Motta Priorize VEJA no Google

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, celebrou o feriado da Proclamação da República neste domingo, 15 de novembro, com uma publicação em que ressalta que o Estado pertence a toda a sociedade e se sustenta sobre três Poderes independentes.

Na mensagem, o líder da Câmara enfatiza que a diversidade de pensamentos é natural em uma democracia, mas deve ser harmonizada entre as instâncias do poder, de modo que as diferenças não sejam um impeditivo para as instituições trabalharem em prol do país.

Hugo Motta, que busca a reeleição para a presidência da Mesa Diretora no ano que vem, também reforçou que o feriado nacional serve como um chamado ao compromisso com o diálogo, o equilíbrio, a cooperação e o respeito ao Estado Democrático de Direito para a construção de caminhos que atendam ao interesse da população brasileira.

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