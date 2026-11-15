‘Não podemos permitir que nossas diferenças nos impeçam de trabalhar pelo Brasil’, diz Hugo Motta

Ler Resumo





O presidente da Câmara, Hugo Motta, celebrou a Proclamação da República destacando que o Estado pertence à sociedade e se sustenta em três Poderes independentes. Sua mensagem enfatizou a necessidade de harmonizar a diversidade de pensamentos em uma democracia para o país avançar, além de um compromisso com diálogo e respeito ao Estado de Direito.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, celebrou o feriado da Proclamação da República neste domingo, 15 de novembro, com uma publicação em que ressalta que o Estado pertence a toda a sociedade e se sustenta sobre três Poderes independentes.

Na mensagem, o líder da Câmara enfatiza que a diversidade de pensamentos é natural em uma democracia, mas deve ser harmonizada entre as instâncias do poder, de modo que as diferenças não sejam um impeditivo para as instituições trabalharem em prol do país.

Hugo Motta, que busca a reeleição para a presidência da Mesa Diretora no ano que vem, também reforçou que o feriado nacional serve como um chamado ao compromisso com o diálogo, o equilíbrio, a cooperação e o respeito ao Estado Democrático de Direito para a construção de caminhos que atendam ao interesse da população brasileira.