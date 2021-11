‘Não pode ser tudo da forma como Bolsonaro quer’, diz senador do PL

O senador do PL pelo Rio de Janeiro, Carlos Portinho, afirmou nesta quarta-feira, 17, que o presidente Jair Bolsonaro terá de “conviver com divergências” dentro da legenda caso decida mesmo se filiar para concorrer à reeleição em outubro do ano que vem. A cerimônia para oficializar a ida de Bolsonaro à sigla estava marcada para a próxima segunda-feira, mas foi adiada após desentendimento dele com Valdemar Costa Neto, ex-deputado federal e presidente nacional do PL. Em entrevista a VEJA, Portinho ressaltou que, em meio às discussões internas no partido e às negociações com o clã, “não pode ser tudo da forma como Bolsonaro quer”.

“O Bolsonaro precisa conviver com as divergências também. Todo casamento deve ser construído com as diferenças para que elas sejam superadas. No PL, há mais convergências que diferenças. E essas divergências, no PL, são superáveis. Agora, não pode ser tudo como o Bolsonaro quer”, criticou o parlamentar, que assumiu o cargo depois da morte do senador Arolde de Oliveira, aos 83 anos, vítima da Covid-19, em outubro do ano passado.

Portinho participou das conversas com Bolsonaro para a filiação no PL ao lado de Valdemar Costa Neto; do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho mais velho do presidente; do deputado federal Altineu Côrtes, que comanda o diretório estadual do Rio; e do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Por enquanto, não houve acordo com Bolsonaro nos apoios do PL a candidaturas aos governos estaduais de São Paulo, Bahia, Piauí, Ceará e Amazonas. Nesta quarta-feira, Valdemar participa de um encontro, em Brasília, com dirigentes da legenda para debater essas alianças eleitorais.

“O Bolsonaro terá de conviver comigo, por exemplo. Sou crítico ao governo federal e sou o autor do projeto de lei que trata da obrigação do certificado de vacinação para que as pessoas tenham acesso livre a locais públicos. O presidente já anunciou que vetará”, ressaltou Carlos Portinho. “Eu não tenho problema de conviver com essas diferenças. Ele também não deveria ter”, completou o senador fluminense.

Em Dubai, na última segunda-feira, 15, Bolsonaro disse à imprensa que “espera casar ou desfazer o noivado” com o PL em “pouquíssimas semanas”. “Mas eu acho que tem tudo para a gente casar e ser feliz”, declarou o presidente, que mantém conversas também com PP e Republicanos. No dia anterior, Valdemar Costa Neto anunciou o adiamento da cerimônia de filiação de Bolsonaro. Segundo ele, a decisão foi tomada “de comum acordo” e “após uma intensa troca de mensagens na madrugada”.