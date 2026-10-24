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Política

‘Não me interessa o que pensa Trump’, diz Celso Amorim a VEJA

À coluna, assessor especial de Lula diz que prioridade é saber se os brasileiros vão colocar os interesses nacionais acima de pressões estrangeiras

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 15h47 | Atualizado em 24 out 2026, 16h17
Montagem de três políticos: Lula, de barba branca e terno roxo, falando em microfone; Donald Trump, de terno azul e gravata azul, com expressão séria; e Flávio Bolsonaro, de terno escuro e gravata azul, também falando em microfone
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Aaron Schwartz/AFP/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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‘Não me interessa o que pensa Trump’, diz Celso Amorim a VEJA Priorize VEJA no Google

O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirmou à coluna que não está preocupado, neste momento, com a possibilidade de o governo de Donald Trump não reconhecer o resultado das eleições brasileiras em caso de vitória de Lula. “Não me interessa o que pensa o presidente dos EUA. O que eu quero saber é como pensa o povo brasileiro, se os interesses nacionais se sobrepõem a pressões estrangeiras, especialmente as das Big Techs. Confio que conseguiremos”, disse.

Amorim tem alertado para a influência das plataformas digitais e dos algoritmos sobre o processo político e eleitoral brasileiro, como o caso da Meta que teria favorecido o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro.

Trump, por sua vez, comentou o resultado do primeiro turno brasileiro, quando o senador terminou à frente de Lula. “É uma grande vitória — apertada, mas uma vitória muito grande. Incrível, na verdade”. Na ocasião, ponderou que a disputa pelo segundo turno seria “muito acirrada”.

Em publicação na Truth Social, o norte-americano também elogiou a rapidez da apuração brasileira e usou o processo como comparação para criticar o sistema eleitoral dos Estados Unidos, que classificou como “corrupto”, sem apresentar provas para a acusação.

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