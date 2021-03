‘Não me arrependo de nada, tenho orgulho’, diz Moro sobre Lava Jato

O ex-juiz Sergio Moro se manifestou sobre a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que considerou como parcial a sua atuação na condução do caso do triplex de Guarujá, que havia levado à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Durante um evento virtual neste domingo, 28, o ex-ministro da Justiça disse não ter nenhum arrependimento sobre seu trabalho na Operação Lava Jato.

“Não me arrependo de nada. Pelo contrário. Tenho muito orgulho do que foi feito na Operação Lava Jato”, afirmou Moro durante live promovida pelo grupo Parlatório, com a presença de empresários, economistas, advogados e políticos, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo. “Pode ter tido algum erro aqui ou ali. Mas algum abuso, algo intencional? Nada. Foi um trabalho importante, reconhecido pela população brasileira”, completou.

Moro negou a acusação de parcialidade ao dizer que não há fatos que comprovem eventuais “abusos e excessos” e criticou a decisão do STJ de retirar de Curitiba a competência para julgar o caso de Lula. “Sempre tratei o STF com o máximo respeito, mas a decisão de revisão da jurisprudência das execuções da primeira instância foi uma decisão errada, uma decisão infeliz.”

Moro citou que “houve retrocessos em relação a leis, jurisprudências e processos simbólicos” e disse que o combate à corrupção no Brasil deve ser encarado da mesma forma que a inflação foi combatida nos anos 1990. O encontro virtual, que teve como tema o “Brasil contra a corrupção”, contou com a participação dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer , além de Carlos Alberto Santos Cruz, outro ex-ministro do governo Bolsonaro.