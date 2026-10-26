Não foi só o Nordeste: os 13 estados em que Lula venceu Flávio no 2º turno
Petista venceu filho do ex-presidente no segundo turno, em virada inédita, com 51,79% dos votos dos brasileiros
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25, obtendo vitória em 13 estados brasileiros. A maioria deles são estados do nordeste, mas não apenas: o petista venceu em três estados do Norte e em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país e considerado decisivo para a vitória.
Além do solo mineiro, Lula derrotou Flávio no Amazonas, no Amapá e no Pará, três estados do Norte, e em nove estados no nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A maior votação percentual do petista foi no Piauí, onde Lula teve 75,88% dos votos. O estado é governado por Rafael Fonteles, do PT, que foi reeleito no primeiro turno com mais de 70% dos votos válidos.
Veja os votos que cada candidato teve nos estados
Acre
Lula: 33,43%
Flávio Bolsonaro: 66,57%
Alagoas
Lula: 60,77%
Flávio: 39,23%
Amapá
Lula: 52,88%
Flávio: 47,12%
Amazonas
Lula: 54,02%
Flávio: 45,98%
Bahia
Lula: 71,31%
Flávio: 28,69%
Ceará
Lula: 68,93%
Flávio: 31,07%
Distrito Federal
Lula: 45,72%
Flávio: 54,28%
Espírito Santo
Lula: 43,63%
Flávio: 56,37%
Goiás
Lula: 40,34%
Flávio: 59,66%
Maranhão
Lula: 69,54%
Flávio: 30,46%
Mato Grosso
Lula: 33,94%
Flávio: 66,06%
Mato Grosso do Sul
Lula: 40,40%
Flávio: 59,60%
Minas Gerais
Lula: 50,43%
Flávio: 49,57%
Paraná
Lula: 37,4%
Flávio: 62,58%
Paraíba
Lula: 67,46%
Flávio: 32,54%
Pará
Lula: 55,02%
Flávio: 44,98%
Pernambuco
Lula: 69,20%
Flávio: 30,80%
Piauí
Lula: 75,88%
Flávio: 24,12%
Rio de Janeiro
Lula: 46,90%
Flávio: 53,10%
Rio Grande do Norte
Lula: 65,72%
Flávio: 34,28%
Rio Grande do Sul
Lula: 42,16%
Flávio: 57,84%
Rondônia
Lula: 30,39%
Flávio: 69,61%
Roraima
Lula: 27,54%
Flávio: 72,46%
Santa Catarina
Lula: 30,58%
Flávio: 69,42%
Sergipe
Lula: 69,53%
Flávio: 30,47%
São Paulo
Lula: 46,15%
Flávio: 53,85%
Tocantins
Lula: 48,63%
Flávio: 51,37%