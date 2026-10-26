Pós-eleição: fique por dentro de tudo! Assine o digital por R$ 9,90/mês e acompanhe análises exclusivas! 📰

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

Mapa interativo: Siga a apuração em plataforma especial

acompanhar →
Política

Não foi só o Nordeste: os 13 estados em que Lula venceu Flávio no 2º turno

Petista venceu filho do ex-presidente no segundo turno, em virada inédita, com 51,79% dos votos dos brasileiros

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 10h19
Multidão de pessoas em manifestação noturna, com bandeiras do Brasil e outras coloridas, algumas com logotipos de movimentos sociais. Guarda-chuvas e barracas vermelhas e brancas se destacam entre a massa, sob iluminação urbana e fumaça no fundo.
Manifestação na avenida Paulista após a vitória do presidente Lula no domingo, 25 (Francio de Holanda/VEJA)
Continua após publicidade
Não foi só o Nordeste: os 13 estados em que Lula venceu Flávio no 2º turno Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25, obtendo vitória em 13 estados brasileiros. A maioria deles são estados do nordeste, mas não apenas: o petista venceu em três estados do Norte e em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país e considerado decisivo para a vitória.

Além do solo mineiro, Lula derrotou Flávio no Amazonas, no Amapá e no Pará, três estados do Norte, e em nove estados no nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A maior votação percentual do petista foi no Piauí, onde Lula teve 75,88% dos votos. O estado é governado por Rafael Fonteles, do PT, que foi reeleito no primeiro turno com mais de 70% dos votos válidos.

Veja os votos que cada candidato teve nos estados

Acre
Lula: 33,43%
Flávio Bolsonaro: 66,57%

Alagoas
Lula: 60,77%

Siga
Continua após a publicidade

Flávio: 39,23%

Amapá
Lula: 52,88%
Flávio: 47,12%

Continua após a publicidade

Amazonas
Lula: 54,02%
Flávio: 45,98%

Bahia
Lula: 71,31%

Continua após a publicidade

Flávio: 28,69%

Ceará
Lula: 68,93%
Flávio: 31,07%

Continua após a publicidade

Distrito Federal
Lula: 45,72%
Flávio: 54,28%

Espírito Santo

Continua após a publicidade

Lula: 43,63%
Flávio: 56,37%

Goiás
Lula: 40,34%
Flávio: 59,66%

Maranhão
Lula: 69,54%
Flávio: 30,46%

Mato Grosso
Lula: 33,94%
Flávio: 66,06%

Mato Grosso do Sul
Lula: 40,40%
Flávio: 59,60%

Minas Gerais
Lula: 50,43%
Flávio: 49,57%

Paraná
Lula: 37,4%
Flávio: 62,58%

Paraíba
Lula: 67,46%
Flávio: 32,54%

Pará
Lula: 55,02%
Flávio: 44,98%

Pernambuco
Lula: 69,20%
Flávio: 30,80%

Piauí
Lula: 75,88%
Flávio: 24,12%

Rio de Janeiro
Lula: 46,90%
Flávio: 53,10%

Rio Grande do Norte
Lula: 65,72%
Flávio: 34,28%

Rio Grande do Sul
Lula: 42,16%
Flávio: 57,84%

Rondônia
Lula: 30,39%
Flávio: 69,61%

Roraima
Lula: 27,54%
Flávio: 72,46%

Santa Catarina
Lula: 30,58%
Flávio: 69,42%

Sergipe
Lula: 69,53%
Flávio: 30,47%

São Paulo
Lula: 46,15%
Flávio: 53,85%

Tocantins
Lula: 48,63%
Flávio: 51,37%

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).