Não foi só o Nordeste: os 13 estados em que Lula venceu Flávio no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25, obtendo vitória em 13 estados brasileiros. A maioria deles são estados do nordeste, mas não apenas: o petista venceu em três estados do Norte e em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país e considerado decisivo para a vitória.

Além do solo mineiro, Lula derrotou Flávio no Amazonas, no Amapá e no Pará, três estados do Norte, e em nove estados no nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A maior votação percentual do petista foi no Piauí, onde Lula teve 75,88% dos votos. O estado é governado por Rafael Fonteles, do PT, que foi reeleito no primeiro turno com mais de 70% dos votos válidos.

Veja os votos que cada candidato teve nos estados

Acre

Lula: 33,43%

Flávio Bolsonaro: 66,57%

Alagoas

Lula: 60,77%

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Flávio: 39,23%

Amapá

Lula: 52,88%

Flávio: 47,12%

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Amazonas

Lula: 54,02%

Flávio: 45,98%

Bahia

Lula: 71,31%

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Flávio: 28,69%

Ceará

Lula: 68,93%

Flávio: 31,07%

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Distrito Federal

Lula: 45,72%

Flávio: 54,28%

Espírito Santo

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Lula: 43,63%

Flávio: 56,37%

Goiás

Lula: 40,34%

Flávio: 59,66%

Maranhão

Lula: 69,54%

Flávio: 30,46%

Mato Grosso

Lula: 33,94%

Flávio: 66,06%

Mato Grosso do Sul

Lula: 40,40%

Flávio: 59,60%

Minas Gerais

Lula: 50,43%

Flávio: 49,57%

Paraná

Lula: 37,4%

Flávio: 62,58%

Paraíba

Lula: 67,46%

Flávio: 32,54%

Pará

Lula: 55,02%

Flávio: 44,98%

Pernambuco

Lula: 69,20%

Flávio: 30,80%

Piauí

Lula: 75,88%

Flávio: 24,12%

Rio de Janeiro

Lula: 46,90%

Flávio: 53,10%

Rio Grande do Norte

Lula: 65,72%

Flávio: 34,28%

Rio Grande do Sul

Lula: 42,16%

Flávio: 57,84%

Rondônia

Lula: 30,39%

Flávio: 69,61%

Roraima

Lula: 27,54%

Flávio: 72,46%

Santa Catarina

Lula: 30,58%

Flávio: 69,42%

Sergipe

Lula: 69,53%

Flávio: 30,47%

São Paulo

Lula: 46,15%

Flávio: 53,85%

Tocantins

Lula: 48,63%

Flávio: 51,37%