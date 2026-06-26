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Política

‘Não foi bom expor isso publicamente’, diz líder da oposição sobre embate entre Michelle e Flávio

Izalci Lucas (PL-DF) afirma que divergências internas devem ser tratadas de forma reservada e minimiza impacto do episódio para a direita em 2026

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 17h15 | Atualizado em 26 jun 2026, 17h31
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‘Não foi bom expor isso publicamente’, diz líder da oposição sobre embate entre Michelle e Flávio Priorize VEJA no Google

O líder da oposição no Congresso, senador Izalci Lucas (PL-DF), avaliou que a decisão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro de tornar pública a crise com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não foi positiva para o campo conservador. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, o parlamentar reconheceu que a exposição do conflito familiar gerou desgaste político.

“Não foi bom expor isso publicamente”, afirmou Izalci ao comentar o vídeo divulgado por Michelle nas redes sociais, no qual ela faz críticas ao enteado e menciona ter sido humilhada e ter recebido uma “punhalada” do enteado.

Apesar da avaliação negativa, o senador procurou minimizar os efeitos do episódio sobre o projeto eleitoral da direita para 2026. Segundo ele, divergências internas são naturais em grupos políticos amplos e tendem a ser superadas ao longo do processo eleitoral.

Nos bastidores do PL, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro têm demonstrado preocupação com os reflexos do embate entre Michelle e Flávio, especialmente diante da disputa pela liderança do eleitorado conservador e das definições sobre as candidaturas do partido nas próximas eleições.

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Izalci, no entanto, defendeu que o foco da oposição deve permanecer na construção de uma unidade para a disputa presidencial, evitando que divergências pessoais se sobreponham ao projeto político do grupo.

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