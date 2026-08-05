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Política

‘Não é uma eleição confortável para Lula’, diz CEO do Ideia sobre nova pesquisa eleitoral

Cila Schulman afirma que disputa presidencial começa 'polarizada e cristalizada', enquanto corrupção volta ao topo das preocupações do eleitor.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 13h15 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h49
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‘Não é uma eleição confortável para Lula’, diz CEO do Ideia sobre nova pesquisa eleitoral Priorizar nos meus resultados Google

A nova rodada da pesquisa Meio/Ideia confirma um cenário de forte polarização na corrida presidencial e indica pouca margem para mudanças significativas no comportamento do eleitorado. A avaliação é da CEO do Instituto Ideia, Cila Schulman, durante entrevista ao programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol. Segundo ela, embora o presidente Lula apareça numericamente à frente de Flávio Bolsonaro, a disputa segue aberta e deve ser decidida voto a voto (este texto é um resumo do vídeo acima).

O levantamento mostra Lula com 43% das intenções de voto no primeiro turno, contra 35% de Flávio Bolsonaro. Em uma eventual segunda rodada, o presidente aparece com 48,5%, ante 43% do senador. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores entre os dias 31 de julho e 3 de agosto e tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

Por que a disputa é considerada “cristalizada”?

Na avaliação de Cila, a principal característica do cenário atual é a consolidação dos dois principais campos políticos. “É uma eleição que começa polarizada e cristalizada.”

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Segundo a CEO, Lula concentra o eleitorado da esquerda, enquanto Flávio lidera o campo da direita, deixando pouco espaço para o crescimento de candidaturas alternativas. Outro dado destacado por ela é o elevado nível de definição do voto. A pesquisa mostra que 66% dos entrevistados afirmam já ter decidido em quem pretendem votar. “É uma eleição muito polarizada, que já começa bastante decidida, com pouco espaço de mobilidade.”

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Lula chega fortalecido, mas sem vantagem confortável?

Apesar de liderar a pesquisa, Cila afirmou que o presidente ainda enfrenta uma disputa competitiva. Segundo ela, a melhora na avaliação do governo e da aprovação pessoal de Lula vem sendo convertida em intenção de voto, mas isso não significa tranquilidade para a campanha. “Não é uma eleição confortável para o incumbente.”

Na avaliação da pesquisadora, caso o cenário permaneça semelhante ao atual, a apuração deverá ser marcada por uma disputa apertada.

Corrupção voltou ao centro da campanha?

Durante a entrevista, o editor José Benedito da Silva questionou se os recentes desdobramentos das investigações envolvendo Lulinha e um assessor ligado ao presidente já poderiam ter produzido reflexos na pesquisa. Cila afirmou que a principal mudança identificada nesta rodada foi o retorno da corrupção ao topo das preocupações do eleitorado. “O que a gente vê é a corrupção ficando como a maior preocupação do eleitor.”

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Segundo ela, esse movimento costuma ocorrer quando o PT disputa a Presidência. “Desde o episódio do mensalão, quando o PT está no páreo, a corrupção acaba crescendo como preocupação dos eleitores por conta dessa reputação, por conta desse histórico.”

Para a CEO, a campanha começa com dois blocos eleitorais consolidados e pouca mobilidade entre eles, o que tende a tornar cada oscilação nas próximas pesquisas ainda mais relevante.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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