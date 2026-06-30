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Política

Não é só Tarcisio x Haddad: quem são as três mulheres que querem governar São Paulo

PSTU, Unidade Popular e PCO têm pré-candidatas na disputa ao Palácio dos Bandeirantes

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 12h58
Três mulheres, cada uma em um quadro vertical. Da esquerda para a direita: uma mulher negra de cabelo cacheado e óculos, vestindo camisa verde-oliva e lenço marrom, falando ao microfone. Ao centro, uma mulher branca de cabelo curto grisalho e óculos, com camiseta preta, gesticula enquanto fala ao microfone. À direita, uma mulher de cabelo cacheado escuro, com um xale cinza, fala ao microfone em um púlpito de madeira
Vera Lúcia, Vivian Mendes e Izadora Dias: pré-candidatas do PSTU, UP e PCO ao governo de São Paulo (Divulgação/PSTU, Gildo Mendes/UP e Reprodução/Causa Operária/.)
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Com a desistência de Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB, a disputa ao governo de São Paulo afunilou-se ainda mais nos dois principais concorrentes: o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). Os dois, que já se enfrentaram no segundo turno de 2022, hoje concentram quase 80% das intenções de voto, de acordo com o último levantamento do Real Time Big Data.

Entretanto, os dois não são as únicas opções. Três mulheres se apresentam como pré-candidatas: Vera Lúcia (PSTU), Izadora Dias (PCO) e Vivian Mendes (UP). Elas não foram testadas nas pesquisas mais recentes, que não precisam incluir os nomes de todos os pré-candidatos, apenas quando houver o registro oficial das candidaturas – o que deve acontecer até 15 de agosto deste ano. Como os partidos delas não têm representação na Câmara, os veículos de mídia também não são obrigados a convidá-las para os debates.

Veja quem são as três pré-candidatas e o que propõem até o momento:

Vera Lúcia (PSTU)

Nascida em Pernambuco, Vera Lúcia se formou em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe, onde já tentou concorrer à Câmara em 2006, ao governo em 2010 e à prefeitura de Aracaju quatro vezes, sem sucesso. Ela era do PT até 1992, quando houve a dissidência que deu origem ao PSTU, que ela ajudou a fundar. Em 2018 e 2022 foi a candidata do partido à Presidência da República –no pleito mais recente, teve cerca de 26.000 votos e ficou em penúltimo lugar no primeiro turno, à frente somente de José Maria Eymael (DC).

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Ao anunciar a candidatura de Vera em dezembro passado, o PSTU a apresentou como “uma alternativa da classe trabalhadora, socialista e revolucionária, diante da polarização entre o bolsonarismo e a frente ampla comandada pelo PT.”

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Izadora Dias (PCO)

Com 31 anos, Izadora é natural de Barra Bonita, no interior paulista, na região de Bauru. Ela já foi candidata a vereadora da cidade em 2020 e a deputada federal em 2022, mas não foi eleita. Ela disse não acreditar que são as eleições que vão resolver o problema dos trabalhadores – em 2022, o STF bloqueou as contas do PCO nas redes sociais por oito meses depois de posts com acusações de que a Corte e o TSE poderiam fraudar as eleições. Também diz ser contra a privatização da Sabesp e da distribuição da energia elétrica, contra as polícias –ela defende um tipo de policiamento feito pelos próprios moradores de cada local– e contra o que chama de identitarismo: ela diz que questões ligadas à identidade de gênero, como a defesa de direitos da população trans, não são importantes para as mulheres trabalhadoras e afastam a população da luta feminina.

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Vivian Mendes (UP)

Profissional de relações públicas, Vivian Mendes é paulistana, tem 44 anos e já tentou se eleger senadora por São Paulo nas eleições de 2022, sem sucesso. Antes, ela foi escolhida como o nome do UP (Unidade Popular) à prefeitura da capital em 2020, mas o partido acabou não lançando candidatura naquele ano. Ela chegou a ser detida ao se manifestar no plenário da Alesp contra a privatização da Sabesp em 2023. Além disso, ela militou em iniciativas em defesa da moradia e da reforma urbana e é fundadora do movimento feminista Olga Benário.

 

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