‘Não é hora de uma esquerda frouxa’, defende Lindbergh Farias

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido no Senado, disse em vídeo postado no Facebook na quarta-feira, 17, que “não é hora de uma esquerda frouxa” e “que baixe a cabeça” e defendeu a presidente da legenda, a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), que disse nesta semana ao portal Poder 360 que, para prender Lula, seria preciso “matar gente”.

“A gente tem de ter outra esquerda, mais preparada para o enfrentamento, para as lutas de rua. Chega. Não é hora de uma esquerda frouxa, burocratizada, acomodada”, afirmou. “Quero dizer que eu concordo com a posição da Gleisi, que elevou o tom do discurso para dizer que nós não vamos aceitar a condenação do presidente Lula num processo como esse, sem prova alguma”, afirmou.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) na próxima quarta-feira, dia 24. Ele recorre da condenação de primeira instância, pelo juiz Sergio Moro, a nove anos e meio de prisão por ter recebido um tríplex no Guarujá da construtora OAS. O petista nega.

“Eu vi gente de esquerda dizendo: ‘olha não é bem isso’ [após a fala de Gleisi]. O que esse pessoal quer? Será que não entendeu o que está acontecendo no país? Será que acham que a gente está vivendo de fato um período de normalidade democrática? Não! Cassaram a presidente eleita democraticamente. Sem cometer nenhum crime, afastaram a Dilma, estão entregando o país, estão entregando o pré-sal, retirando direito dos trabalhadores”, disse.

De acordo com ele, a condenação de Lula “num processo desmoralizado” e “sem provas”, seria a segunda parte do golpe – a primeira teria sido a cassação de Dilma Rousseff. “Mas esse pessoal quer o quê? Uma esquerda que baixe a cabeça, que aceite. “Não, pessoal, o caminho agora, desculpe, é outro. Não é só pela via institucional, recorrendo a essa Justiça que já mostrou que tem um lado (…). Não, é outra esquerda. Que tenha coragem de enfrentar, que vá para as ruas, que aposte nas lutas sociais”, disse.

Eu vi gente de esquerda dizendo: ‘olha não é bem isso’ [após Gleisi Hoffmann dizer que seria preciso ‘matar gente’ para prender Lula]. O que esse pessoal quer? Será que não entendeu o que está acontecendo no país? Será que acham que a gente está vivendo de fato um período de normalidade democrática? Não!

E atacou o que chamou de elite, que estaria interessada na desmoralização da esquerda. “A gente tem que falar grosso. É isso mesmo que vocês [da elite] querem? Vocês já fizeram muita irresponsabilidade, colocaram o país nessa crise. Vocês querem dobrar a aposta? (…). Se vocês querem colocar o país nessa situação de instabilidade, saibam que nós temos muita disposição para lutar nas ruas desse país, para defender a democracia brasileira.”

Veja o vídeo: