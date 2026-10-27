Não é Flávio Bolsonaro a maior liderança da oposição hoje, segundo cientista político

A saída de Flávio Bolsonaro do Brasil, após sua derrota na disputa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva, abriu espaço para uma reorganização das lideranças da direita. Na avaliação do cientista político Elias Tavares, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já ocupa a posição de principal liderança da oposição, enquanto o senador enfrenta o risco de perder protagonismo político. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Tavares afirmou que a decisão de Flávio de deixar o país pode fortalecer o discurso de perseguição entre seus apoiadores mais fiéis, mas também provocar uma reação negativa em outros setores da direita. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que Flávio pode perder espaço na oposição?

Segundo Elias Tavares, a saída do senador produz efeitos distintos entre os eleitores que se identificam com o bolsonarismo e aqueles que se posicionam à direita, mas não necessariamente apoiam a família Bolsonaro. Para o primeiro grupo, a decisão pode ser interpretada como uma tentativa de proteção diante de medidas judiciais. Para o segundo, entretanto, existe o risco de que o movimento seja visto como abandono do papel de liderança que Flávio poderia exercer após receber quase 60 milhões de votos na eleição presidencial.

O cientista político destacou que Flávio poderia exercer influência sobre a bancada de oposição no Congresso Nacional, mas sua ausência do país abre dúvidas sobre quem assumirá essa função. Na avaliação dele, parte dos parlamentares e eleitores pode se sentir politicamente desamparada. “Mais uma vez, a direita carece de uma nova liderança”, afirmou.

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Por que Tarcísio é apontado como a maior liderança da oposição?

Para Tavares, o governador de São Paulo começou a ocupar esse espaço ao reconhecer publicamente a vitória de Lula e defender uma oposição centrada na fiscalização do governo e na responsabilidade fiscal. Em vídeo exibido durante o programa, Tarcísio afirmou que aceitar o resultado das urnas não significa abandonar as críticas à condução da eleição ou deixar de cobrar medidas do novo governo.

“A direita brasileira recebeu das urnas uma responsabilidade”, declarou o governador, ao defender unidade entre os oposicionistas e atuação no Congresso. Ele também afirmou que a oposição deve cobrar responsabilidade fiscal e apresentar propostas para melhorar a vida da população.

Ao analisar a manifestação, Elias Tavares identificou uma tentativa de construir um perfil político distinto daquele associado ao discurso mais combativo do bolsonarismo. Na avaliação do especialista, Tarcísio procura apresentar uma oposição mais técnica, com ênfase na economia e na gestão pública. “Hoje eu já aponto Tarcísio de Freitas como a maior liderança da oposição”, afirmou. O cientista político também destacou o peso administrativo e político do governo de São Paulo como um dos fatores que podem ampliar o protagonismo do governador.

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Como a saída de Flávio pode reorganizar a direita?

Na avaliação de Tavares, o cenário também abre espaço para uma atuação mais independente do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O cientista político argumenta que o partido saiu fortalecido das eleições, com uma bancada expressiva e recursos para financiar futuras campanhas. Por isso, considera possível que Valdemar passe a buscar novas lideranças, sem necessariamente concentrar seus esforços na recuperação do protagonismo político da família Bolsonaro.

O especialista também apontou o papel do Centrão na reorganização das forças partidárias. Segundo ele, o grupo poderá funcionar como um “pêndulo no Congresso Nacional”, influenciando alianças e disputas políticas. Nesse cenário, Tarcísio poderá enfrentar o desafio de conciliar sua projeção nacional com os movimentos do Republicanos, partido ao qual é filiado.

E qual será o papel de Michelle Bolsonaro?

Além de Tarcísio, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece, na avaliação de Elias Tavares, como uma possível protagonista da direita. O cientista político chamou atenção para seu distanciamento da campanha presidencial de Flávio e para a aproximação com Valdemar Costa Neto. Durante o programa, Marcela Rahal destacou que Michelle comemorou a vitória de Celina Leão no Distrito Federal, enquanto o enteado era derrotado na disputa presidencial, e apareceu posteriormente em uma fotografia ao lado do presidente do PL.

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Para Tavares, esses movimentos indicam que Michelle procura construir um espaço político próprio, agora com um mandato no Senado. O especialista considera possível que ela e Tarcísio tenham projetos presidenciais distintos em 2030, embora nenhuma candidatura esteja definida. Na avaliação dele, o governador paulista poderá encontrar nessa eleição uma oportunidade importante de disputar a Presidência, enquanto Michelle dependerá também do espaço que Valdemar Costa Neto lhe oferecer dentro do PL.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.