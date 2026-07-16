‘Não assisti ao vídeo’, diz Flávio Bolsonaro após confirmar ruptura com Michelle

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Senador Flávio Bolsonaro confirmou o rompimento com a madrasta Michelle Bolsonaro, após ela o acusar publicamente de destrato em vídeos. Ele admitiu não ter assistido aos materiais para “não se contaminar” e reforçou que não tem relação com ela. O episódio abala a campanha do pré-candidato e a carreira política de Michelle.

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O senador e pré-candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou o rompimento com a madrasta, Michelle Bolsonaro, depois da publicação dos dois vídeos em que ela afirma que foi destratada por ele e que os filhos do ex-presidente a veem como “idiota”. O Zero Um disse que “não tem relação” com a madrasta e admitiu não ter assistido a nenhum dos vídeos publicados por ela.

“Com toda a franqueza, hoje em dia eu não tenho relação com ela (Michelle). Ainda mais agora, que eu estou proibido de falar com o meu pai. Eu ia lá na casa dele de vez em quando. Da minha parte, eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu estou numa missão que o próprio presidente Bolsonaro deu”, disse em entrevista ao Flow Podcast. Instantes depois, o senador complementou: “Nunca pressionei para entrar na campanha, para não entrar. Vem a hora que quer e se quiser também. Estou dando o meu melhor”.

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Quando foi questionado pelos apresentadores, admitiu que não assistiu aos dois vídeos publicados pela ex-primeira-dama. “Não assisti ao vídeo”, disse. Flávio argumentou que “não quis” ver os materiais para “não se contaminar”. Ele também afirmou que “não tem jogo combinado” por trás das publicações.

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No dia 25 de junho, Michelle Bolsonaro publicou nas suas redes sociais dois vídeos em que critica diretamente Flávio e os outros filhos de Jair Bolsonaro. Ela citou diversos episódios, com ênfase na definição do palanque do PL no Ceará. “Telefonei algumas vezes (para Flávio, depois desse episódio), mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação, mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido. Me desrespeitou e me maltratou ao telefone”, disse.

Dias depois, Michelle deixou a presidência do PL Mulher e sua candidatura ao Senado foi colocada em xeque. As convenções partidárias ainda não foram realizadas, mas ela disse ao presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, que não pretende mais se candidatar.

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O vídeo da ex-primeira-dama é um dos vários reveses que a campanha de Flávio tem sofrido nas últimas semanas. As pesquisas mais recentes têm mostrado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a ganhar vantagem sobre ele nas simulações de segundo turno.