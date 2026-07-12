“Não acredito que esse cara seja o Lula”, afirma Cabo Daciolo

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Cabo Daciolo, pré-candidato à Presidência pelo Mobiliza, gerou polêmica ao questionar a identidade e a vitalidade do presidente Lula, sugerindo que “não é ele”. Em podcast, ele também reiterou sua descrença no atentado a Jair Bolsonaro em 2018, classificando-o como “fato montado”. Daciolo defende que suas “loucuras” passadas se confirmaram.

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Pré-candidato à Presidência da República pelo Mobiliza, o ex-deputado federal Cabo Daciolo disse que não acredita que o presidente Lula seja, de fato, quem ele é. Conhecido pelo seu perfil folclórico e por ter opiniões no mínimo polêmicas, Daciolo questionou o estado de saúde supostamente frágil do presidente, que tem mais de 80 anos e tem usado as redes sociais para reforçar o contrário, inclusive, mostrando que pratica intensos exercícios físicos.

“Posso falar uma coisa polêmica para todos os ouvintes aqui? Vou falar agora, porque senti no coração. Estava tão em silêncio, esperando uma ordem divina para falar. Eu não acredito que esse camarada que está andando pelo Brasil todo falando que é o Lula seja o Lula”, afirmou o ex-deputado durante sua participação em um podcast que tem mais de 3 milhões de inscritos no Youtube.

Parecia ironia, mas não era. O ex-deputado tentou explicar. Disse que não consegue entender como alguém idoso como o presidente, que já passou por diversas cirurgias, “continua correndo igual uma gazela, igual uma criança”.

“Eu não acredito que esse cara seja o Lula, simples assim”, complementou.

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Pouco antes de fazer essa declaração, o ex-parlamentar também disse não crer no fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido vítima de uma facada na campanha eleitoral de 2018. “Nunca acreditei nisso. Para mim aquilo foi um fato montado, tanto é que nunca investigaram aquilo ali até hoje”, afirmou.

Na entrevista, Daciolo reforçou que seus ouvintes, de certa maneira, entenderiam o que ele estava tentando dizer. Afinal de contas, na avaliação dele, as coisas que diz e que são consideradas como “loucura” acabariam se confirmando no futuro.

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“As coisas que eu falo parecem loucura para muitos. Em 2018, quando falei da Nova Ordem Mundial, de Illuminati, de maçonaria, de redução populacional, que ia vir enfermidade, disseram que era louco. Mas as coisas aconteceram. E as pessoas passaram a me ouvir”, argumentou.

Daciolo, que disputou as eleições presidenciais em 2018, não revelou quem teria assumido a identidade do presidente da República.