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Política

‘Não acho que um homem mate mulher porque ela é uma mulher’, diz Renan Santos

Em sabatina de VEJA, candidato do Missão se posiciona contra políticas identitárias e afirma que declaração anterior sobre ser machista foi uma 'piada'

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 20h06 | Atualizado em 16 set 2026, 20h19
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O candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos, afirmou nesta quarta-feira, 16, durante sabatina de VEJA, que não considera que a maior parte dos feminicídios ocorra porque o homem mata a vítima por ela ser mulher. Segundo ele, os casos estão, em sua maioria, inseridos em relações abusivas e envolvem homens violentos que assassinam esposas, namoradas ou companheiras. “Eu não acho que ele assassina falando ‘eu odeio ela porque ela é mulher’.

Questionado se, com essa posição, não acreditava em feminicídio, Renan respondeu que reconhece a ocorrência dos crimes. “Eu acho que a maior parte dos casos de feminicídio são porque, no campo de relações abusivas, em que um homem violento e abusivo no relacionamento, abusa dessa relação e mata sua esposa, sua namorada, sua companheira”, disse.

A declaração ocorreu durante uma discussão sobre a posição do candidato em relação a políticas destinadas especificamente às mulheres. Renan afirmou ser contrário ao que chamou de “políticas identitárias” e disse que, se eleito, pretende acabar com políticas de cotas e de reparação social voltadas a grupos específicos. “Eu considero que elas são políticas de desagregação social e de guerra política baseada em identidades. Portanto, eu acho que elas têm que acabar”, afirmou.

Segundo o candidato, políticas públicas devem ser formuladas para a população em geral, e não segmentadas por gênero ou raça. Ele argumentou que medidas universais poderiam beneficiar especialmente mulheres negras e pobres, sem que precisem ser apresentadas como políticas destinadas especificamente a elas. “Eu não vou fazer políticas segmentadas”, disse. “Quando eu crio uma política específica, eu estou tratando apenas a mesa das crianças para os caras brincarem com esses temas. ”

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Renan rejeita projeto contra misoginia

Na sabatina, o candidato também afirmou ser contrário ao projeto que criminaliza a misoginia. Para ele, a medida não resolveria a violência contra as mulheres e poderia abrir espaço para decisões discricionárias e censura nas redes sociais. “Não, porque ele não faz isso. Ele apenas produz censura online de maneira discricionária, através de uma decisão bastante subjetiva, vinda do juiz, e que dá [poder] ao Ministério Público para ficar perseguindo muitos afetos políticos”, afirmou.

Renan disse que o enfrentamento à violência contra a mulher deveria ocorrer principalmente por meio da capacidade do Estado de identificar e punir agressores e assassinos. “Ficar falando que é isso que vai reduzir [a violência] é apenas desculpa para gerar mais censura, que é o que a gente vive no Brasil”, afirmou.

O candidato também disse que considera urgente o combate à violência contra a mulher e que sua proposta de governo prevê metas para municípios e Estados dentro de uma Lei de Responsabilidade Gerencial.

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Declaração sobre ser machista foi “piada”

Durante a entrevista, Renan também foi questionado sobre uma declaração anterior em que havia afirmado ser machista. Ele disse que a fala ocorreu em tom de provocação e que sua intenção era defender a presença paterna na formação dos filhos. “Aquilo é uma piada que eu fiz dentro de um contexto de entrevista”, afirmou.

Segundo Renan, o Brasil enfrenta um problema de ausência paterna, especialmente entre famílias pobres, e a presença do pai seria importante para o desenvolvimento das crianças e para afastar meninos da criminalidade. “Eu acredito na família nuclear e eu acredito no pai presente”, afirmou.

O candidato disse ainda que considera necessário recuperar a figura do “bom pai”, do “bom tio” e do “bom avô” e criticou as disputas entre movimentos feministas e grupos masculinos nas redes sociais. Na avaliação dele, essas discussões desviariam a atenção de um problema que afetaria principalmente famílias pobres: a ausência da figura paterna.

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Renan afirmou que sua declaração anterior tinha como objetivo provocar o debate sobre esse tema. “Então ali eu estou fazendo uma provocação, uma provocação porque esse tema é necessário discutir”, disse.

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